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Налоговая: Поиск попутчиков в соцсетях – это незаконно
18.03.2018 20:40 — Разное | Виртуальный Брест
В налоговой инспекции прокомментировали поиск попутчиков в соцсетях и помощью мобильных приложений
После начала напряженной ситуации с междугородними маршрутками многие пассажиры стали активно пользоваться группами в соцсетях для поиска попутчиков.
Например, если водитель едет, скажем, из Солигорска в Минск, он может оставить объявление. Желающие могут присоединиться к поездке – как правило, стоимость топлива раскидывается между всеми участниками. Таким образом, многим водителями удавалось удешевить свою поездку, а пассажирам – быстро и комфортно добраться в другой город. Также особой популярностью стали пользоваться приложения типа BlaBlaCar и BeepCar. Они также созданы для удобного поиска попутчиков.
А недавно в соцсетях пошли слухи: налоговая инспекция взялась за тех, кто за небольшую плату подвозит попутчиков. Мол, под видом пассажиров налоговики договариваются о поездке, а момент передачи денег задерживают водителя и оформляют протокол. Лидское издание
В налоговой инспекции по Лидскому району изданию ответили конкретно – это незаконно!
Такой подвоз попутчиков, когда водитель и пассажиры, сидящие в авто, оплачивают вскладчину топливо, считается осуществлением предпринимательской деятельности (со стороны водителя) и наказывается штрафом!
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В налоговой инспекции прокомментировали поиск попутчиков в соцсетях и помощью мобильных приложений После начала напряженной ситуации с междугородними...
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