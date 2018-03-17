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Футболисты минского "Динамо" обыграли "Манчестер Сити" на детском турнире в Литве
Юные минские динамовцы 2006 года рождения в финале весеннего Ateitis Cup-2018 (U-12) в серии послематчевых пенальти обыграли английский «Манчестер Сити» и стали победителями турнира, сообщает
Основное время финального матча в возрастной группе U-12 между воспитанниками школ английского «Манчестер Сити» и минского «Динамо» победителя не выявило — 0:0.
А в серии пенальти нервы крепче оказались у белорусских ребят. Юные динамовцы все три попытки реализовали, а вот соперник допустил один промах.
Таким образом, юные минские футболисты под началом тренера Сергея Масловского одержали одну из самых громких побед в истории школы столичного динамовского клуба.
Захватывающая серия пенальти и все эмоции победителей — в видеоролике:
Видео:
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Юные минские динамовцы 2006 года рождения в финале весеннего Ateitis Cup-2018 (U-12) в серии послематчевых пенальти обыграли английский "Манчестер Сити" и стали победителями...
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