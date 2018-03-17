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Футболисты минского "Динамо" обыграли "Манчестер Сити" на детском турнире в Литве

18.03.2018 20:34 — Разное | Tut.by  
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Юные минские динамовцы 2006 года рождения в финале весеннего Ateitis Cup-2018 (U-12) в серии послематчевых пенальти обыграли английский «Манчестер Сити» и стали победителями турнира, сообщает пресс-служба ФК «Динамо-Минск».


Фото с сайта dinamo-minsk.by

Основное время финального матча в возрастной группе U-12 между воспитанниками школ английского «Манчестер Сити» и минского «Динамо» победителя не выявило — 0:0.

А в серии пенальти нервы крепче оказались у белорусских ребят. Юные динамовцы все три попытки реализовали, а вот соперник допустил один промах.

Таким образом, юные минские футболисты под началом тренера Сергея Масловского одержали одну из самых громких побед в истории школы столичного динамовского клуба.

Захватывающая серия пенальти и все эмоции победителей — в видеоролике:

Видео: Futbolo mokykla Ateitis

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
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Юные минские динамовцы 2006 года рождения в финале весеннего Ateitis Cup-2018 (U-12) в серии послематчевых пенальти обыграли английский "Манчестер Сити" и стали победителями...

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