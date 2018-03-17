Улучшаем сигнал Wi-Fi



Как улучшить сигнал Wi-Fi — актуальный вопрос для всех пользователей сети беспроводного интернета. Зона покрытия зависит от многих факторов — роутера, количества, мощности антенн. Если мощность сигнала не устраивает, можно воспользоваться несколькими рекомендациями.

Меняем частоты каналов Wi-Fi





При расположении квартиры или офиса в области распространенности беспроводных сетей, это сказывается на качестве интернета. Wi-Fi-сети иногда пересекаются при функционировании на одном и том же канале. Из-за этого даже в зоне отменного покрытия скорость интернета не самая высокая. Для улучшения доступа выбирают радиоканал на приборе.

Чтобы выбрать нужный канал, используют специальную программу, например, inSSIDer. Приложение позволяет распознать и запомнить чужие беспроводные сети в области доступа. Затем находят, запоминают незанятый канал, выставляют его в настройках роутера.

Улучшаем устройство





Еще один способ, как улучшить сигнал Wi-Fi, — улучшить сам роутер. Сами опции зависят от того, что предлагают интернет-провайдеры в Минске . Скорость интернета зависит от тарифа, выбранного клиентом.

Можно приобрести более дорогой роутер, стоимостью в несколько сотен рублей. Но и уже существующий прибор удастся улучшить. Например, часто меняют антенну, выбирая более новые модели.

Некоторые роутеры обладают широким спектром настроек, позволяющих регулировать уровень мощности Wi-Fi. Заходим в раздел «Расширенные настройки», ищем «Режим работы» или «Мощность передачи». В настройках подбираем, фиксируем максимальный уровень передачи, сохраняем изменения.

Устанавливаем настройки





Большая часть маршрутизаторов функционируют на частоте 2,4 ГГц. В ней выделяют 13 каналов, которые пересекаются, а 3 — нет. Частота 5 ГГц гарантирует работу 19 каналов с 7-мю непересекающимися.

Стандарт 802.11n влияет на мощность передачи. При выставлении 802.11n произойдет увеличение зоны покрытия. Но только все гаджеты должны реагировать на этот показатель. В противном случае интернет не загрузится на мобильное устройство или ПК.

Новое место для модема





Поскольку роутер испускает волны в разных направлениях, идеальный вариант — расположить модем в центре квартиры или офиса. Чем ближе роутер к этому центру, тем лучше будет поступать сигнал на все устройства. Также хорошее решение –— поднять устройство максимально высоко, например, разместить на шкафу или над дверью.

Убираем помехи





Многие чехлы для смартфонов ухудшают передачу, особенно, когда в них есть металлические элементы. Для понимания того, влияет ли чехол на качество сигнала, проводят тест скорости, сняв аксессуар. После этого вновь надевают чехол на прибор, повторяют тест. При нахождении разницы — ищите новый чехол, состоящий из силикона.

Настраиваем режимы электропитания ПК





Владельцы ноутбуков часто не следят за режимом работы, который выставлен на устройстве. Имея низкий заряд батареи, ноутбук переходит на экономичный режим работы, который не все выключают после подключения зарядного устройства. Из-за нехватки питания, Wi-Fi-адаптер начинает плохо работать, что влияет на низкий уровень сигнала. Поэтому специалисты рекомендуют следить за режимом питания ноутбуков.

Усилители доступа





С усилителями распространено два метода. Первый — проведение ретрансляции исходного сигнала на максимальное расстояние с потерей уровня скорости сигнала по дороге. Второй — купить вспомогательное устройство, поддерживающее волны, которое пользуется электрической сетью, чтобы передавать информацию от роутера и в обратном направлении. Второй метод наиболее актуален.

Пользователи, предпочитающие репитеры, могут позволить себе выгодные решения на любую сумму. В открытом доступе полно программ, подходящих для старых моделей роутеров. Когда будет произведена установка, откроется функциональность, способствующая эффективной работе прибора.

Для подключения к сети домашнего интернета существует несколько вариантов. Многие модели гарантируют проводную связь в той или иной комнате, а некоторые роутеры способны создавать отдельные точки для доступа к интернету.

Зная секреты, как улучшить сигнал Wi-Fi, каждый сумеет получить качественный доступ к интернету с любого устройства, поддерживающего сигнал. Все методы повышения скорости Wi-Fi не влияют на итоговую стоимость тарифного плана, поэтому ими может воспользоваться каждый желающий.

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