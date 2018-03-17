Белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут рассчитывать на премирование за отложенный выход на пенсию. Главное условие — неполучение пенсии в период работы. О нюансах того, как белорусы могут повысить размер своей пенсии, рассказал «Сельской газете» замминистра труда и соцзащиты Александр Румак.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— В законе «О пенсионном обеспечении» есть статья 23−1, которая предусматривает премирование за отложенный выход на пенсию, то есть за работу после достижения общеустановленного пенсионного возраста, но при условии неполучения пенсии в период такой работы. При этом пенсия увеличивается на один процент заработка за каждые два месяца такой работы, — уточнил Александр Румак.

Сначала те, кто достиг пенсионного возраста, но хочет увеличить размер своей пенсии, должен оформить пенсию по возрасту, а затем написать заявление об отказе в ее получении.

— Отказ от пенсии никоим образом не связывает по рукам и ногам какими-либо сроками. А все риски сведены к минимуму. Например, работодатель не захочет продлевать с вами контракт, а вы отработаете на пенсии всего один год из запланированных, все равно увеличение будет — на 7%, — отметил представитель Минтруда.

При этом если работающий пенсионер передумает трудиться для повышения выплат, «то пенсию вернут за прошлое время, но не более чем за три года». Но и заработанная надбавка аннулируется, добавил Александр Румак.

У представителя Минтруда пенсионер из Гродно, у которого индивидуальный коэффициент заработка составил 2,53660 и который в 2017 году оформил пенсию по возрасту, но с января этого устроился на работу, поинтересовался, какую сумма удерживают из его пенсии.

— В период работы либо занятия предпринимательской деятельностью (за исключением работы непосредственно на предприятиях сельского хозяйства) часть пенсии, исчисленной с учетом индивидуального коэффициента заработка свыше 1,3, не выплачивается, — уточнил Александр Румак. — Поскольку размер пенсии зависит не только от индивидуального коэффициента заработка, но и от стажа работы, то в каждой конкретной ситуации за информацией относительно размеров пенсии (начисленной и подлежащей к выплате) рекомендуем обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту пенсионирования. Если же индивидуальный коэффициент заработка составляет менее чем 1,3, то пенсия по возрасту в период работы выплачивается в полном объеме.

Напомним, перерасчет пенсий в Беларуси будет, скорее всего, во втором полугодии, прогнозируют в Минтруда.

На конец января этого года в Беларуси было 2 миллиона 593,7 тысячи пенсионеров.

Напомним, в Беларуси с 1 февраля повысили минимальные трудовые и социальные пенсии.