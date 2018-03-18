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Бывший спарринг-партнер Азаренко привел 44-ю ракетку мира к титулу в Индиан-Уэллсе
Японская теннисистка Наоми Осака, занимающая 44-е место рейтинге WTA, выиграла турнир серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
В финальном поединке 20-летняя Наоми Осака обыграла сверстницу из России Дарью Касаткину (№ 19 рейтинга WTA) — 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.
Для Наоми Осаки это первый титул в профессиональной карьере.
Дарья Касаткина с 19 марта поднимется в мировом рейтинге на рекордное для себя 11-е место.
Отметим, что тренером Наоми Осаки является бывший спарринг-партнер Виктории Азаренко
На пути к финалу Наоми Осака
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Японская теннисистка Наоми Осака, занимающая 44-е место рейтинге WTA, выиграла турнир серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
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