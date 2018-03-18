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Бывший спарринг-партнер Азаренко привел 44-ю ракетку мира к титулу в Индиан-Уэллсе

18.03.2018 22:53 — Разное | Tut.by  
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Японская теннисистка Наоми Осака, занимающая 44-е место рейтинге WTA, выиграла турнир серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.


Наоми Осака. Фото: wtatennis.com

В финальном поединке 20-летняя Наоми Осака обыграла сверстницу из России Дарью Касаткину (№ 19 рейтинга WTA) — 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Для Наоми Осаки это первый титул в профессиональной карьере.

Дарья Касаткина с 19 марта поднимется в мировом рейтинге на рекордное для себя 11-е место.

Отметим, что тренером Наоми Осаки является бывший спарринг-партнер Виктории Азаренко Саша Бажин, который работал с белоруской до ее беременности (2016).

На пути к финалу Наоми Осака выбила из турнира первую ракетку мира Симону Халеп, среди поверженных Дарьей Касаткиной — вторая ракетка планеты Каролин Возняцки и старшая сестра Серены Уильямс - 37-летняя Винус Уильямс (№8 рейтинга WTA).

 
 
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Японская теннисистка Наоми Осака, занимающая 44-е место рейтинге WTA, выиграла турнир серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.

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