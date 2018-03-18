Хоккеисты гродненского «Немана» одержали третью победу в полуфинальной серии плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси и находятся в шаге от финала.

18 марта «Неман» выиграл у «Динамо-Молодечно» в гостях.



Фото: hcdinamo.by/molodechno

«Динамо-Молодечно» — «Неман» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3).

17 марта. Молодечно. Ледовый дворец. 2189 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Ерохо — Боголейша, Гаврус (К) — Белевич — Журня (А); Кудин — Рак, Карабань — Д. Буйницкий — Амброжейчик; Черников — Летов, Кирющенков (А) — Мохорев — Кунцевич, Логунов — Грецкий — Линник.

«Неман»: Трус; Коршунов (К) — Марченко, С. Малявко — Богдановский (А) — А. Малявко; Дерлюк — Метлюк (А), Лисичкин — Жидких — Стефанович; Хоромандо — Крыскин, Кислый — Ремезов — Левша; Гринь — Е. Степанов — Варивончик; Орлов, Молотков.

Шайбы: 0:1 — Е. Степанов (Лисичкин, 25.06), 0:2 — С. Малявко (Кислый, Богдановский, 49.22, в большинстве), 1:2 — Белевич (Ерохо, Журня, 53.05), 1:3 — Е. Степанов (Жидких, 57.10), 1:4 — А. Малявко (С. Малявко, 58.52, в пустые ворота).

Броски: 14−31 (3−15, 6−8, 5−8).

Штраф: 37−33.

Лучшие игроки матча: Дерлюк, Метлюк — Боголейша.

Первый период вместил в себя два не засчитанных судьями взятия ворот.

Второй период отметился обилием столкновений и борьбы, которая порой превращалась из жесткой в грязную. Обстановка на площадке во второй двадцатиминутке еще больше накалилась, хотя судьи и гасили вспышки множеством удалений. Два из них оказались до конца игры. Ветеран «Немана» Лисичкин коленом в колено таранил молодого динамовца Карабаня, а молодечненский защитник клюшкой пересчитал зубы гродненскому форварду Гриню.

Счет же хлестким и точным броском после рейда по правому флангу открыл Егор Степанов.

Обстановка же на площадке во второй двадцатиминутке еще больше накалилась, хотя судьи и гасили вспышки множеством удалений. Два из них оказались до конца игры. Ветеран «Немана» Лисичкин коленом в колено таранил молодого динамовца Карабаня, а молодечненский защитник Летов клюшкой пересчитал зубы гродненскому форварду Гриню.

Порой на скамейке штрафников оказывалось не меньше игроков, чем на льду.

Третий период начался куда живее и проходил с минимальным количеством пауз. Пользу из такого хода событий извлек «Неман», реализовавший на 50-й минуте удаление в стане хозяев.

И когда казалось, что 0:2 для динамовцев — это почти приговор, наставник молодечненцев Дмитрий Кравченко пошел на риск, заменив голкипера дополнительным полевым штыком. Не сразу, но это принесло результат. За 7 минут до сирены штурм увенчался успехом, отставание снова стало минимальным — 1:2.

Времени на то, чтобы без лишней суеты продолжить камбэк, было в достатке. Однако хозяева второй раз в матче не уследили за Егором Степановым, который в этот вечер явно был в ударе — 1:3.

Очередная замена голкипера полевым игроком на этот раз не сработала, и вскоре Александр Малявко поставил точку в поединке, поразив пустые ворота — 1:4.

Теперь серия переезжает в Гродно, и в случае поражения молодечненцев следующий матч в этом противостоянии станет последним.

Ход серии: «Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно» — 3:1 (3:2 2ОТ, 5:0, 3:4, 4:1).

Противостояния в плей-офф Кубка президента проходят до 4 побед одной из команд.

Следующие матчи серии «Немана» (1-е место в регулярном сезоне) и «Динамо-Молодечно» (5-е) запланированы на 21 марта (в Гродно) и, если потребуется 23 марта (в Молодечно), 25 марта (в Гродно).

В другой полуфинальной серии сражаются минская «Юность» (2-е место в регулярном сезоне) и солигорский «Шахтер» (3-е).

Ход серии: «Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 2:0 (4:3, 4:3).

Следующие поединки противостояния намечены на 19, 20 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 22 (в Минске), 24 (в Солигорске), 26 марта (в Минске).