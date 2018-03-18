Янчевский: Беларусь может стать одним из европейских центров в развитии искусственного интеллекта

Всеволод Янчевский. Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может стать одним из серьезных европейских центров в сфере развития искусственного интеллекта и машинного обучения. Такое мнение в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказал директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, комментируя принятое 13 марта решение о регистрации в качестве резидентов ПВТ рекордного количества компаний, сообщает БЕЛТА.

"Мы, конечно, очень довольны таким огромным наплывом компаний в Парк высоких технологий. Очень важно еще одно обстоятельство. Среди тех компаний, которые вступили в парк недавно очень много перспективных стартапов, но и состоявшихся компаний. Тех, которые работают в сфере развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Мы сейчас видим,что и у нашей страны и у Парка высоких технологий есть все шансы стать одним из таких серьезных европейских центров в этой сфере", - сказал он.

Наблюдательный совет Парка высоких технологий зарегистрировал в качестве резидентов ПВТ сразу 46 новых компаний. "Этот существенный прирост со 192 до 238 резидентов в ПВТ впервые и еще до вступления в силу декрета "О развитии цифровой экономики". IT-сообщество дало высокую оценку этому документу и откликнулось встречными шагами", - отметили в программе.

Как продолжили в эфире, среди них есть как стартапы, так и громкие имена. Зарегистрировался российский гигант Mail.ru - в минском офисе они будут вести разработку игровых проектов. Есть и опытные игроки на внутреннем рынке, которые оказывают услуги промышленным гигантам в Беларуси и по всему миру.

Как сообщалось, Парк высоких технологий вырос не только количественно, но и качественно, поскольку новые резиденты охватывают новые высоко востребованные на рынке направления деятельности и технологии. Среди них разработка программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта (нейронные сети, машинное обучение, компьютерное зрение) и дополненной реальности - компании "Вонабай", "Камера Ферст Девелопмент", "Каноэ", "Твистеллар" и др.; разработка ПО в сфере сбора, обработки, анализа больших объемов данных (BigData) - компании "БД Технологии", "Спираль Скаут"; разработка программно-аппаратных комплексов в сфере интернета вещей - "Клика Тек"; разработка ПО в сфере точного земледелия - "УанСоил".

В ПВТ также пришли пять резидентов, чья деятельность связана не только с программным, но и аппаратным обеспечением - "Клэвэтура", ВРТЭК, "Клика Тек", "Сиркьют Инжиниринг Технолоджиз", "Софтмакс Системы Телеметрии".

Многие новые резиденты ориентированы не только на экспорт, но и работу на внутреннем белорусском рынке - "ВайсВеб", "Интермех", "Сервис-партнер", "Софтмакс Системы Телеметрии".-0-