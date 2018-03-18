Жители целого микрорайона в Каменце просят протянуть к ним водопровод

Микрорайон Замосты в Каменце — это как отдельный мир. Весь город лежит по левую сторону реки Лесная, Замосты — по правую. Вся связь между ними — посредством одного моста. Микрорайон не маленький: по нашим подсчетам, в нем как минимум 200 подворий. И ни у кого нет ни централизованной канализации, ни водопровода, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Между тем, близость реки и высокий уровень грунтовых вод добавляют проблем. Даже те, кто пробил во дворах скважины и провел воду в дом, жалуются на ее качество. Говорят, фильтры приходится менять три раза в месяц, особенно когда поднимается уровень реки, гидрофоры то и дело выходят из строя. А каково таскать воду в дом ведрами из колодца тем, кто скважины не имеет?

Много лет жители микрорайона стучатся в разные инстанции с просьбой проложить у них сети водоснабжения и канализации. Загвоздка в том, что платить за это готовы не все. «Большинство жильцов нашего микрорайона — люди пенсионного возраста, и у них нет возможности оплатить 50% стоимости работ», — объясняют они в своих письмах. Дело в том, что до Замостов не проложен магистральный водопровод. Его надо тянуть через реку, а это действительно немалые деньги — и для бюджета, и для людей.

Директор Каменецкого ЖКХ Александр Головач, человек по характеру очень эмоциональный, не скрывает своего раздражения по поводу этой ситуации. Рассказывает, как три года назад, будучи депутатом, «выбил» в бюджете деньги на водоснабжение микрорайона Замосты. Нужно было лишь заручиться согласием жильцов на долевое финансирование проектно-сметной документации. Обычно такая документация изготавливается за счет самих граждан, которые создают кооператив, выступающий заказчиком работ. Здесь удалось отстоять финансирование 50×50.

«Три раза собирал собрание жителей микрорайона. Обошли каждую хату в Замостах: согласны на долевое участие или нет? И что вы думаете? 22 человека согласились, 49 хотели бы поменять условия договора, а 87 человек сказали категорически „нет“, — Александр Николаевич до сих пор кипит негодованием¸ когда вспоминает эту историю.

— Нашелся, видите ли, умный товарищ, который заверил, что это можно сделать бесплатно. Приходил потом к нам, брал техусловия. И где он теперь? Не слышно и не видно. А мы предупреждали тогда: в случае отказа вопрос строительства сетей водоснабжения в Замостах в ближайшее время рассматриваться не будет. Так и получилось. Поезд ушел. Если захотят провести к себе воду, пусть создают кооператив, заказывают проектно-сметную документацию, обращаются с ней в райисполком. Может быть, когда-нибудь в бюджете на это деньги и появятся. Но опять же — прокладка сетей может вестись только на условиях долевого участия (50×50). По-другому не делается».

Магистральный водопровод в Каменце проложен по всем улицам, кроме тех, что за рекой. По основной части города его тянули еще в те времена, когда государство было богатым и могло позволить гражданам платить только за подводку сетей к домам. Ситуация давно изменилась. Теперь на 100% за бюджетные деньги прокладываются магистральные сети только в новые строящиеся микрорайоны. Существующая застройка подразумевает, что жильцы берут на себя половину расходов, и примеров обратного за последние три года в областном управлении ЖКХ припомнить не смогли.

Официальный комментарий Геннадий Герезо, заместитель генерального директора Брестского областного УП «Управление ЖКХ»: — В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь от 27.07.2009 № 983, за счет бюджетных средств в районах индивидуальной жилой застройки осуществляется развитие инфраструктуры, обеспечивающей минимально необходимый уровень — сети электроснабжения и водоснабжения, улично-дорожная сеть в песчано-гравийном исполнении. Заказчиками по строительству таких объектов являются управления капитального строительства. В районах существующей индивидуальной застройки населенных пунктов Брестской области развитие уличных сетей водопровода и канализации ведется только на условиях долевого участия граждан и бюджета (50/50 — водоснабжение, 70/30 — канализация). За 2015−2017 годы в Брестской области было сформировано 39 кооперативов для строительства сетей водоснабжения и 23 — по строительству сетей канализации на условиях долевого участия средств бюджета и населения в кварталах существующей застройки. Построено 53,69 км сетей водоснабжения и 29,5 км сетей канализации. В текущем году на условиях долевого участия населения и бюджета предусмотрено строительство 14,3 км сетей водоснабжения и 18,6 км сетей канализации.

Между тем без привычных большинству горожан благ цивилизации остается не так много жилья. По официальным данным, обеспеченность населения Брестской области централизованным водоснабжением составляет 89,9%, в том числе городского населения — 99,2%. Больше всего жилья «без воды» в Барановичском и Пинском районах, но в целом, считают во властных структурах, ситуация выглядит очень неплохо. Настолько, что в подпрограмме «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016−2020 годы строительство новых сетей водопровода и канализации в Брестской области вообще не предусмотрено. Все усилия и средства брошены на улучшение качества питьевого водоснабжения для населения и строительство станций обезжелезивания. Так что жителям Замостов как минимум еще три года придется довольствоваться тем, что есть. И все-таки начинать собирать деньги.