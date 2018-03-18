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В Беларуси будут выявлять автомобили без техосмотра при помощи камер фотофиксации

19.03.2018 06:55 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси систему камер фотофиксации планируют перевести в непрерывный режим работы. Это поможет контролировать уплату автовладельцами страховых взносов, а также обнаруживать машины, которые не прошли вовремя государственный техосмотр. Об этом сообщили в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».


В Беларуси разработан проект указа, который предусматривает перевод камер фотофиксации в непрерывный режим работы для выявления автомобилей без техосмотра. Сейчас камеры срабатывают на превышение скорости, но их можно настроить так, что они смогут снимать все в непрерывном режиме — для этого потребуются «минимальные настройки».

«Письма счастья» об уплате штрафа за непройденный техосмотр будут отправлять по почте. Их будут получать владельцы автомобиля, а размер штрафа будет фиксированным — 2 базовые величины (49 белорусских рублей — прим.TUT.BY). При этом не будет составляться протокол об административном правонарушении.

— Никто с завтрашнего дня на камеру не станет ловить нарушителей за не пройденный техосмотр. Когда будет принят указ — пока вопрос открытый. Но так или иначе, новшества направлены на совершенствование системы. Чтобы и поддельными сертификатами люди не баловались, и техосмотр вовремя проходили. Ведь в первую очередь эта процедура — гарант нашей безопасности, — отметили в программе «Главный эфир»

Проектом указа также предлагается разделить уплату госпошлины на несколько частей. Предполагается, что «транспортный налог» будет отвязан от техосмотра.

 
 
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"Письма счастья" об уплате штрафа за непройденный техосмотр будут отправлять по почте. Их будут получать владельцы автомобиля, а размер штрафа будет фиксированным...

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