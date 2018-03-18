Ученые говорят, что в день без вреда для здоровья можно позволить себе не больше десяти чайных ложек сахара. Но если у тебя непреодолимая тяга к сладкому, трудно следовать научным рекомендациям. Девушки с сахарной зависимостью честно рассказывают, сколько конфет могут съесть в день и почему не получается отказаться от десертов. А врач дает рекомендации, как справиться с этой проблемой.



aif.ru

«Выпечка успокаивает после тяжелого дня»

Мария, 38 лет:

— Помню, как в детстве, когда возвращалась из школы, тратила все карманные деньги на сладости из киосков по дороге. Чупа-чупсы, драже, шоколадки… Как только появлялся новый вид батончиков, мне обязательно нужно было его попробовать! Наверное, оттуда все и пошло.

Вообще, сладкое для меня как вознаграждение за тяжелый рабочий день. Выпечка к чаю вечером успокаивает, что ли. Как-то дома не было ничего сладкого. А на часах — 22.40. До закрытия соседнего магазина оставалось 20 минут, но я все равно побежала за шоколадкой. Если бы закончилось молоко или хлеб, точно бы так не сделала.

У меня даже традиция одна есть — раз в неделю ходить в дорогую кондитерскую. Из тех, где десерты стоят по пять рублей и больше. Не могу устоять, так там все красиво!

Сама люблю готовить выпечку. Бывало, что за вечер съедала половину шарлотки. Знаю, что на утро буду себя ругать за это, но ничего не могу поделать. Еще очень люблю вареную сгущенку. Мое счастье, что в магазин у дома ее редко завозят.

Много сладкого съедаю неосознанно. Например, пока запекаю мясо, чтобы нормально поужинать, перекусываю на ходу печеньем. Беру на автомате, даже не замечаю, сколько штук уходит за вечер.

Чтобы отказаться, не хватает силы воли. Наверное, только когда увижу отметку в 90 кг на весах, перестану есть конфеты. Когда кто-то говорит, что равнодушен к сладкому, не могу поверить, что такое бывает.

«За сутки могу умять килограмм конфет»

Анастасия, 20 лет:

— Мне кажется, тяга к сладкому у меня была всегда. Ем его каждый день. Сколько? Сколько найду. Могу за сутки спокойно умять килограмм конфет. В основном ем шоколадки, батончики, мороженое, пирожные. В общем, люблю практически все, где есть сахар.

Пробовала отказаться от сладкого: шоколад и печенье заменяла фруктами. Не помню, сколько продержалась, но недолго. Наверное, меня хватило бы максимум на неделю. Мешает то, что аналогов нет: для меня сладости и фрукты — два разных продукта. Это как мясо заменить соей, совершенно несопоставимо.

Честно скажу, я не чувствую меры. Если в доме есть конфеты, надо съесть все. А они есть практически всегда: мама работает врачом и часто приносит шоколадки, которыми ее угощают пациенты. Не знаю, почему ем столько сладкого. Просто вкусно! И поднимает настроение.



i2.wp.com

«Рекорд жизни без сладкого — месяц»

Ольга, 23 года:

— Целый торт за вечер или ведерко мороженого я не съедаю, но как минимум шоколадный батончик каждый день — это обязательно. Вообще, больше всего люблю зефир.

Мой рекорд жизни без сладкого — месяц. Я заменяла его на сухофрукты. Но очень хотелось нормального шоколада. В итоге молодой человек сказал, чтобы я бросила заниматься этой ерундой.

Я бы приравняла сахар к наркотику. Он повышает настроение, помогает быстрее соображать. Больше всего сладкого мне хочется, когда пропустила прием пищи. А еще, если не съем конфету, болит голова. А вот в стрессовых ситуациях у меня обратный эффект — ничего не лезет.

На фигуру, как ни странно, моя любовь к сладкому не сильно влияет. Я не имею лишнего веса, хотя хотела бы избавиться от пяти килограммов.

Диетолог Светлана Кашицкая: «Ешьте больше круп и овощей»



О причинах сахарной зависимости, недостатках рациона сластен, дозволенном количестве шоколада и способах обмануть организм, когда хочется вредных углеводов, мы расспросили эксперта по правильному питанию и директора студии похудения Светлану Кашицкую .

— Почему нам так хочется сладкого? Значит ли это, что в организме чего-то не хватает?

— Сладости — это простые углеводы. Они мгновенно всасываются в кровь и повышают уровень сахара. Поэтому мы быстро становимся сытыми и энергичными. Но вскоре уровень сахара в крови также резко падает, появляется голод и нам снова хочется сладкого. Организм привыкает к простым углеводам и предпочитает именно их. Это одна из причин любви к сладкому.

Но бывает и так, что в организме не хватает какого-либо минерала или витамина, и он сообщает об этом. Если вам постоянно хочется конфет или выпечки, особенно в большом количестве, то, вероятно, в организме недостает фосфора, триптофана или хрома. Грамотный диетолог назначит вам добавку хрома, и уже через три дня желание съесть сладкое до дрожи в руках пройдет.

Сахарная зависимость может быть просто привычкой. Знакомо ли вам такое поведение родителей? Заботливые мамы, чтобы заставить детей съесть кашу или овощи, обещают им вознаграждение в виде конфетки или печенья. Вряд ли они задумываются над тем, что у ребенка возникает своего рода ритуал, который продолжается потом во взрослой жизни.

Кроме этого, часто тяга к сладкому появляется, когда человеку не хватает любви и внимания. Люди ищут утешение в еде. Они закомплексованы, уязвимы, часто нуждаются в одобрении и поддержке со стороны.

— Женщины, которые не могут и дня провести без сладкого, говорят, что без него у них портится настроение и болит голова. В сахаре ли дело?

— Здесь я бы выделила несколько причин. Во-первых, мозгу для работы необходим не сахар, а глюкоза. Свежие фрукты, сухофрукты, мед, крупы, овощи питают мозг и не приносят вреда внутренним органам. А этих продуктов в рационе сластен как раз-таки мало. В результате уровень глюкозы в крови постоянно скачет от предельно высокого до низкого. Когда он слишком опускается, глюкоза расходуется из запасов организма. В этом процессе участвуют в том числе гормоны стресса, поэтому женщина становится тревожной и раздражительной, появляется головная боль. В этом случае достаточно съесть фрукт или другой «долгий» углевод, который не спровоцирует резкого скачка сахара в крови.

Во-вторых, у женщины может не быть настроения из-за нехватки гормонов радости и счастья. Самый простой вариант получить эндорфины для сластен — съесть сладкое. Но получить их можно и другими способами. Займитесь, к примеру спортом. Для поднятия настроения можно добавлять своим блюдам остроты — с помощью кайенского перца, чили, халапеньо. На выработку гормонов счастья влияют и некоторые ароматы — например, лаванды и ванили. Попробуйте применять их в качестве приправ, использовать ароматические свечи на их основе, добавляйте эфирные масла в ванну.

— Сколько конфет в день все же можно себе позволить без вреда для здоровья и фигуры?

— Прежде всего не стоит накладывать абсолютный запрет на сладкое, иначе его захочется еще больше. Просто придерживайтесь некоторых правил.

Выбирайте шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Он лучше усваивается и дает большую сытость, чем молочный. 25 граммов горького шоколада в день не повредят вашей фигуре.

Если говорить о других сладостях, обратите внимание на зефир, мармелад, желе и пастилу. Они делаются на основе пектина (натуральной растворимой клетчатки) и содержат меньше калорий.

Если не хотите поправляться, употреблять сладости лучше всего в первой половине дня, и уж точно не позднее 17.00.

— Как побороть тягу к сладкому? Поделитесь несколькими советами.

— Нужно не бороться, а выявить причину этой тяги — в этом помочь сможет грамотный специалист. Мои рекомендации таковы:

Не начинайте утро с конфеты или печенья — сначала позавтракайте. Иначе весь день ваш организм будет просить сладкого. Вы должны постоянно чувствовать себя сытыми, поэтому ешьте часто. Найдите себе «обманы» — например, чаи со вкусом фруктов, корица. Увеличьте потребление белка. Очень часто, когда нам хочется сладкого, в организме не хватает именно этого питательного вещества. Перекусить не печеньем, а яйцом, творогом или курицей. Избавьтесь от искушений. Уберите с кухни шоколад, пирожные, мороженое и т.п. Когда идете в магазин за продуктами, не покупайте сладости. Замените сладости и сахар фруктами. Рафинированные сахара, содержащиеся в конфетах, усваиваются практически полностью. А вот фруктоза и глюкоза всасываются медленнее и не на 100 процентов благодаря клетчатке, витаминам и минералам, которые есть во фруктах. Но могу сказать, что такая взаимозаменяемость подходит только тем людям, у которых нет углеводной зависимости, а по моему анализу она есть сегодня у 70−80% людей. Получайте удовольствие не от количества, а от качества. Съешьте кусочек хорошего темного шоколада вместо батончика или конфеты. Купите немного дорого мороженого вместо килограмма дешевого. Разделите. Если хотите все же съесть конфету, разрежьте ее на максимальное количество кусочков и каждый не жуйте, а ждите, пока он не растает у вас во рту, смакуйте, а потом берите следующий. Добавьте в рацион достаточное количество полезных углеводов: они содержатся в крупах, овощах, фруктах.