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Федерер выдал самый успешный старт сезона в карьере и тут же прервал впечатляющую серию

19.03.2018 08:34 — Разное | Tut.by  
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Лидер мирового рейтинга 36-летний швейцарец Роджер Федерер, выдавший лучший старт сезона в карьере, после 17 побед кряду проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в американском «Индиан-Уэллсе».


Роджер Федерер. Фото: twitter.com/atpworldtour

В поединке за титул Роджер Федерер в трех сетах уступил аргентинцу 29-летнему аргентинцу Хуану Мартину дель Потро — 4:6, 7:6 (8:10), 6:7 (2:7). Матч продолжался 2 часа 45 минут.

При этом дель Потро имел шанс завершить поединок еще во втором сете, но не реализовал матчбол.

Зато в десятом гейме третьего сета аргентинец уже сам отыграл три матчбола и вырвал победу в матче и на турнире.

Это 7-я победа дель Потро в 25 очных дуэлях с Федерером.

Дель Потро выиграл свой 22-й титул в карьере — и первый в престижной серии «Мастерс».


Хуан Мартин дель Потро. Фото: twitter.com/atpworldtour

После выигрыша турнира в Индиан-Уэллсе Хуан Мартин дель Потро поднялся с 8-го на 6-е место в мировом рейтинге.

Роджер Федерер потерпел первое поражение в сезоне после 17 побед подряд. В этом году легендарный швейцарец выдал лучший старт в карьере. Прежде его лучшая серия на старте сезона случилась в 2006 году, когда он начал год с 16 викторий кряду.

 
 
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Лидер мирового рейтинга 36-летний швейцарец Роджер Федерер, выдавший лучший старт сезона в карьере, после 17 побед кряду проиграл в финале турнира серии "Мастерс" в...

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