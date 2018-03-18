США приняли на вооружение подлодку с геймпадом от Xbox 360

В американский флот поступила новая ядерная подводная лодка USS Colorado BB-45. На ее борту впервые установлено нестандартное оборудование — геймпад от консоли Xbox 360 для управления средствами наружнего обзора. Об этом сообщает TJournal.



USS Colorado во время церемонии вступления на службу. Фото ВМФ США

На этой подлодке нет «стандартного» перископа, его сменили вращающиеся на 360 градусов камеры и мониторы. Сначала для управления камерами использовался манипулятор как в вертолетах, однако подводники после испытаний назвали его «тяжелым и неуклюжим». Кроме того, оригинальный джойстик обошелся бы флоту в 38 тысяч долларов.

Тогда во время очередных тестов компания-разработчик оборудования Lockheed Martin подключила систему к игровым геймпадам и операторы разобрались в управлении уже спустя несколько минут. По словам командира судна Рида Коэппа (Reed Koepp), уже готовое оборудование экономит военным много денег и времени: военные интуитивно знают как пользоваться геймпадом от приставки и он стоит всего 30 долларов за штуку.





Военные объявили о том, что будут использовать на подлодке геймпад от Xbox еще в сентябре 2017 года. USS Colorado BB-45 стала первой подводной лодкой, оборудованной контроллером от приставки Microsoft, однако в ближайшее время ВМФ США планирует модернизировать таким образом все подлодки класса «Виргиния».

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