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США приняли на вооружение подлодку с геймпадом от Xbox 360
В американский флот поступила новая ядерная подводная лодка USS Colorado BB-45. На ее борту впервые установлено нестандартное оборудование — геймпад от консоли Xbox 360 для управления средствами наружнего обзора. Об этом
На этой подлодке нет «стандартного» перископа, его сменили вращающиеся на 360 градусов камеры и мониторы. Сначала для управления камерами использовался манипулятор как в вертолетах, однако подводники после испытаний назвали его «тяжелым и неуклюжим». Кроме того, оригинальный джойстик обошелся бы флоту в 38 тысяч долларов.
Тогда во время очередных тестов компания-разработчик оборудования Lockheed Martin подключила систему к игровым геймпадам и операторы разобрались в управлении уже спустя несколько минут. По словам командира судна Рида Коэппа (Reed Koepp), уже готовое оборудование экономит военным много денег и времени: военные интуитивно знают как пользоваться геймпадом от приставки и он стоит всего 30 долларов за штуку.
Военные объявили о том, что будут использовать на подлодке геймпад от Xbox еще в сентябре 2017 года. USS Colorado BB-45 стала первой подводной лодкой, оборудованной контроллером от приставки Microsoft, однако в ближайшее время ВМФ США планирует модернизировать таким образом все подлодки класса «Виргиния».
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Он предназначен для удобного управления перископом.
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