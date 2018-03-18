Из Беларуси не могут выехать более 1300 фур

Выезда из Беларуси ожидают более 1300 грузовых и 100 легковых автомобилей

Количество фур, ожидающих выезда из Беларуси, по состоянию на 8 утра превысило 1300. Информация об этом размещена на официальном сайте Госпогранкомитета.

Так на выезде из Беларуси в Латвию в пункте пропуска Григоровщина стоит более 170 грузовых автомобилей, такое же количество ждет своей очереди в Урбанах.

На Литву в Котловке ожидает 100 фур, в Каменном Логе – более 370, в Беняконях – 240, в Привалке – 200.

В Польшу не могут выехать 100 грузовиков – в Брузгах 20, в Козловичах – 40. Легковых авто скопилось в Брузгах более 20 и в Бресте – более 80.