Истории о несмешных шутках и сомнительных традициях строителей собрала « Рэспублiка »: «Оказывается, если заказчик чем-то не угодит или попросту будет скуп, то некоторые мастера постараются ему отомстить».

Читательница Валерия Агарок поделилась своей грустной историей:

— Несколько лет назад мы с семьей купили дом, как потом оказалось — с «сюрпризом». Предыдущие жильцы должны были платить строителям поэтапно, но в какой-то момент мастера поняли, что денег им не видать, и решили положить по периметру дома несколько гнилых бревен. Естественно, мы при покупке жилья об этом не знали. Специалисты обнаружили брак, когда ставили стеклопакеты. Кстати, об оставленном «подарочке» нам рассказали сами горе-строители, нашли мы их через соседей. Они предложили поменять гнилые бревна на нормальные, но мы отказались — с такими даже связываться не хочется.

Кто строит, тот и спорит

Александр Пацко — плиточник со стажем. Он уверен, что отношения «работник-заказчик» складываются еще на этапе знакомства:

— Если хозяева ведут себя по-хамски, грубят, то строители сразу понимают, что нужно их как-то «усмирить». Штукатуры могут в раствор замешать пару яиц и кусок сырого мяса или просто замуровать эти предметы за гипсокартонной стеной. Зловоние не спадет несколько месяцев, а чтобы найти источник, придется снести стену целиком. Сантехники обычно воду неправильно подключают: во время проверки все будет работать исправно, но спустя пару дней придется предотвращать потоп и вызывать специалистов вновь. Бывает, пластмассовый шарик или металлический подшипник в радиатор кладут — особенно любят пользоваться этим способом в квартирах. Из-за циркулирующей воды во время включенного отопления батареи будут издавать невыносимый скрежет. А вот столяры используют годами проверенный способ: весь строительный мусор, появившийся при работе, прячут за зашивку — конструкцию из металлопрофиля и гипсокартона. Но есть и приятные традиции — у тех, кто возводит фасад или фундамент. Знаю каменщиков, которые при строительстве печки оставляют в кирпичной кладке монетку в знак пожелания счастья и богатства хозяевам.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Александр Филимонов (фамилия изменена. — Прим. авт.) — фотограф, в свободное время занимающийся отделкой квартир. Он называет все неприятные следы от своих работ «шуткой и приколом»:

— Вместо клея для обоев использую разведенный с водой грунт — чередую с обычным клеем через каждые два метра. На качество не влияет, но если заказчик «кинет», обои содрать — раз плюнуть. Естественно, хорошо заклеить пустое пространство невозможно — рисунки не сойдутся, поэтому хозяину придется начинать ремонт с нуля. Еще можно в дверном косяке оставить пустую стеклянную бутылку — при сквозняке появится ужасающий вой, а жильцы даже не будут знать откуда.



Фото с сайта ikirov.ru

Дарина Гулюта, юрист, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей», согласилась прокомментировать истории наших обманутых героев, а также рассказать о том, как нам с вами не «попасть на деньги» и сберечь нервы:

— Если потребитель столкнулся с ситуацией, когда строители намеренно выполнили свою работу некачественно, он должен обратиться с письменной претензией в организацию (или на имя индивидуального предпринимателя), с которой был заключен договор на выполнение работ. Если исполнитель откажется устранять недостатки, рекомендую обратиться в экспертную организацию. Комиссия подтвердит наличие недостатков выполненных работ и выяснит способ их устранения. Как показывает практика, иногда сам дефект может быть незначительным, а способ его устранения оказывается весьма дорогостоящим. Например, оставленное в кладке яйцо повлечет за собой демонтаж всей конструкции. Безусловно, все расходы лягут на сторону исполнителя. Таким образом, оставленное из мести яйцо может очень дорого стоить строителям. Конечно, есть мастера, которые работают незаконно, без зарегистрированного статуса индивидуального предпринимателя. Но с такими лучше не связываться, ведь в случае чего отстоять свои права будет практически невозможно.

Проанализировав историю нашей читательницы Валерии, специалист посоветовала ей обратиться к продавцам дома — они, как сторона по договору купли-продажи, отвечают за скрытые недостатки недвижимости:

— В соответствии со статьями 528, 445 Гражданского кодекса нынешние жильцы имеют право требовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков дома в разумный срок, возмещения расходов на устранение недостатков дома. Данные требования покупатель может заявить только продавцу дома. А тот, в свою очередь, сможет обратиться к строителям, допустившим нарушения.