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За Владимира Путина проголосовали 76,65% избирателей
19.03.2018 09:15 — Разное | Ежедневник
ЦИК России сообщил о предварительной победе действующего главы государства: по итогам обработки 99,75% бюллетеней у Владимира Путина 76,65% голосов. За него проголосовали 55 млн россиян.
На втором месте по количеству голосов кандидат от КПРФ Павеk Грудинин — 11,82%.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,68% голосов, заняв третье место.
За телеведущую Ксению Собчак проголосовали 1,66% избирателей, Григорию Явлинскому отдали свои голоса 1,04% избирателей. Борис Титов набрал 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, а Сергей Бабурин — 0,65%.
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ЦИК России сообщил о предварительной победе действующего главы государства: по итогам обработки 99,75% бюллетеней у Владимира Путина 76,65% голосов. За него...
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