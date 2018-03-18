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За Владимира Путина проголосовали 76,65% избирателей

19.03.2018 09:15 — Разное | Ежедневник  
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За Владимира Путина проголосовали 76,65% избирателей

ЦИК России сообщил о предварительной победе действующего главы государства: по итогам обработки 99,75% бюллетеней у Владимира Путина 76,65% голосов. За него проголосовали 55 млн россиян.

На втором месте по количеству голосов кандидат от КПРФ Павеk Грудинин — 11,82%.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,68% голосов, заняв третье место.

За телеведущую Ксению Собчак проголосовали 1,66% избирателей, Григорию Явлинскому отдали свои голоса 1,04% избирателей. Борис Титов набрал 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, а Сергей Бабурин — 0,65%.

Путин побил все исторические рекорды президентских выборов в России: по проценту полученных голосов и по их абсолютному количеству, сообщает РБК.

Явка избирателей, по данным ЦИК, превысила 67%, однако в процентном отношении не стала рекордной: в 2008 году, когда избирался Дмитрий Медведев, на участки пришли более 69% зарегистрированных избирателей.

 
 
 
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ЦИК России сообщил о предварительной победе действующего главы государства: по итогам обработки 99,75% бюллетеней у Владимира Путина 76,65% голосов. За него...

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