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Лукашенко одним из первых поздравил Путина с победой на президентских выборах в России

19.03.2018 09:49 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко одним из первых поздравил Путина с победой на президентских выборах в России

Александр Лукашенко отправил Владимиру Путину поздравления с "убедительной победой" на выборах президента Российской Федерации и пригласил в гости.

Александр Лукашенко отправил свои поздравления Владимиру Путину еще до официального оглашения итогов выборов. Правда, это вряд ли что меняет в сути состоявшейся кампании.

В настоящее время в России подсчитано уже 99% бюллетеней и, согласно предварительным данным, победу в выборах опять одержал Владимир Путин, набравший 76,65% голосов. Даже если и произойдет корректировка итогов, то она уже не повлияет на итоги самой президентской кампании.

Президент Беларуси в своем поздравлении Путину отметил, что "полученный результат в 76,65% голосов "свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене".

При этом Александр Лукашенко высказал надежду, что победа Владимира Путина укрепит "исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов" и станет "залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства".

Президент Беларуси пригласил Владимира Путина в Беларусь для "проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества".

 
 
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Александр Лукашенко отправил Владимиру Путину поздравления с "убедительной победой" на выборах президента Российской Федерации и пригласил в гости.

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