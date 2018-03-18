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Apple займется выпуском собственных супертехнологичных дисплеев

19.03.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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Компания Apple разрабатывает собственные дисплеи с microLED-матрицами. Об этом сообщает Bloomberg.


Технология microLED в сравнении с обычными LCD-панелями позволяет достичь более высокого уровня контрастности и меньшего времени отклика. Кроме того, подобные дисплеи намного энергоэффективнее. По сравнению с OLED-экранами яркость microLED-панелей может быть выше до 30 раз. К тому же, они не подвержены быстрому выгоранию, как в случае с OLED-матрицами.

По словам обозревателя Bloomberg, первые тестовые партии microLED-дисплеев создаются на секретном производстве вблизи штаб-квартиры в Калифорнии. Компания уже вложила в разработку «значительные средства».

При этом дисплеи с microLED-матрицами гораздо сложнее производить в сравнении с OLED-панелями, и Apple почти закрыла проект год назад. Но с тех пор инженерам компании удалось добиться прогресса, и проект продлили.

Скорее всего, первыми коммерческими устройствами компании с microLED-экранами станут «умные» часы Apple Watch, хотя о точных сроках их появления пока ничего не говорится. В смартфонах iPhone подобные дисплеи не появятся в течение ближайших трех-пяти лет.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние «умные» часы Apple:

 
 
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Скорее всего, первыми коммерческими устройствами компании с microLED-экранами станут "умные" часы Apple Watch.

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