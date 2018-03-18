Капитальный ремонт мотобольного стадиона проведут в Лунинце

В Лунинце в текущем году будет капитально отремонтирован мотобольный стадион, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Брестской областной структуры ДОСААФ Николай Арсенович.



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Реконструкция предусмотрена государственной программой развития ДОСААФ на 2014-2018 годы.

В настоящее время изготавливается проектно-сметная документация. После экспертизы специалисты смогут приступить к работам на объекте, которые запланированы во втором полугодии. В частности, на стадионе необходимо заменить трибуны и защитное ограждение вокруг игрового поля, провести ремонт административного здания. Появится современное электронное табло, будет установлена система видеонаблюдения. Ориентировочная стоимость работ составляет Br50 тыс.

Условия на обновленном стадионе первыми оценят участники Кубка Беларуси, который состоится в Лунинце осенью. "Мы сможем улучшить условия для тренировок наших мотоболистов, проведения республиканских и международных соревнований. В ближайшие годы Беларусь планирует принять чемпионат Европы по мотоболу. Ожидается, что игры пройдут на стадионах Пинска и Лунинца", - отметил Николай Арсенович.

В Брестской области Пинск и Лунинец являются центрами развития мотобола. В этих полесских городах базируются взрослые команды, которые выступают в чемпионате Беларуси и Центрально-европейской лиге, также игроки вызываются в состав национальной сборной. Кроме того, там действуют детско-юношеские секции, чьи воспитанники играют в первенстве страны.