Google обвалил рынок криптовалют





Пятерка самых крупных криптовалют потеряла за последние сутки от 2 до 8 процентов стоимости после новостей о том, что Google запретил их рекламу.

На минувшей неделе Google объявил, что с июня запретит рекламу ICO и криптовалют. До этого запрет на рекламу криптовалют анонсировал Facebook.

Больше всех от известия о запрете рекламы криптовалюты потерял биткоин, который упал сразу на 8%. Его курс в воскресенье составил 7,5 тыс. долларов, хотя за сутки до того котировался на уровне 8 тыс. долларов. Остальные четыре криптовалюты, которые входят в пятерку крупнейших, потеряли 2-5% от известия.

Правда, падение продолжалось недолго и уже в понедельник рынок криптовалют опять пошел вверх. Уже в начале дня биткоин котировался на уровне 8,3 тыс. долларов, демонстрируя рост 7,8% за последние 24 часа и минус 14,21% за последние семь дней.