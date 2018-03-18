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Google обвалил рынок криптовалют

19.03.2018 10:19 — Разное | Ежедневник  
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Google обвалил рынок криптовалют

Пятерка самых крупных криптовалют потеряла за последние сутки от 2 до 8 процентов стоимости после новостей о том, что Google запретил их рекламу.

На минувшей неделе Google объявил, что с июня запретит рекламу ICO и криптовалют. До этого запрет на рекламу криптовалют анонсировал Facebook.

Больше всех от известия о запрете рекламы криптовалюты потерял биткоин, который упал сразу на 8%. Его курс в воскресенье составил 7,5 тыс. долларов, хотя за сутки до того котировался на уровне 8 тыс. долларов. Остальные четыре криптовалюты, которые входят в пятерку крупнейших, потеряли 2-5% от известия.

Правда, падение продолжалось недолго и уже в понедельник рынок криптовалют опять пошел вверх. Уже в начале дня биткоин котировался на уровне 8,3 тыс. долларов, демонстрируя рост 7,8% за последние 24 часа и минус 14,21% за последние семь дней.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Пятерка самых крупных криптовалют потеряла за последние сутки от 2 до 8 процентов стоимости после новостей о том, что Google запретил их рекламу.

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