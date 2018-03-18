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Ювелирный маневр стратегического ракетоносца попал на видео

19.03.2018 10:34 — Разное | Tut.by  
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На скорости около 500 км/ч и высоте несколько тысяч метров сверхзвуковой 260-тонный ракетоносец Ту-160 смог приблизиться на несколько метров к самолету-заправщику и попасть в пляшущий на ветру конус заправочного шланга. Видео с тренировки опубликовало минобороны России.

Такая операция возможна лишь при высокой слаженности действий экипажей двух самолетов, а от пилота ракетоносца требуется еще и ювелирная точность. После того, как происходит стыковка, включается подача топлива — до трех тонн керосина в минуту. К слову, емкость баков Ту-160 — 171 тысяча литров.

Во время подачи топлива, которая занимает около 15 минут, необходимо с высокой точностью выдерживать скорость, не допуская ни натяжения, ни излишнего провисания топливного шланга.

Ту-160 — стратегический ракетоносец, несущий на борту крылатые ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Вместе с ракетоносцем Ту-95МС входит в состав стратегических ядерных сил России наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками.

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Ту-160 смог приблизиться на несколько метров к самолету-заправщику и попасть в пляшущий на ветру конус заправочного шланга.

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