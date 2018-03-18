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В кинотеатрах Минска все-таки покажут фильм "Довлатов". Через месяц после премьеры в России

19.03.2018 10:44 — Разное | Tut.by  
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30 и 31 марта, а также 1 апреля в минских кинотеатрах покажут фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». Это картина о нескольких днях из жизни советского и американского писателя и журналиста Сергея Довлатова. Права на ее показ в Минске приобрела сеть Silver Screen.


Фото: jazzpeople.ru

Изначально российская компания-дистрибьютор не планировала показ фильма в Беларуси. В сети частных кинотеатров отмечают, что решение купить права на демонстрацию картины вызвано в том числе повышенным интересом среди зрителей.

— Мы получили от минчан не один десяток запросов через наши соцсети, будет ли у нас показан фильм «Довлатов», — говорит директор по репертуару сети Silver Screen Анастасия Гурина. — Поэтому Silver Screen взял на себя инициативу самостоятельно привезти фильм в Минск, как ранее мы это сделали с картиной «Смерть Сталина».

В начале марта AFISHA.TUT.BY связывалась с белорусскими кинотеатрами. Задержка старта фильма в белорусском прокате (в России фильм начали показывать 2 марта) объяснялась в том числе сложностями переговоров с дистрибьютером.

Для воссоздания духа эпохи, создатели фильма обращались к петербуржцам с просьбой предоставить для съемок одежду, фотографии, бытовые предметы и даже мебель периода 1970-х годов. Главную роль в фильме сыграл сербский актер Милан Марич. В фильме также снялись известные российские актеры Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

«Довлатов» был продан в 30 стран мира, включая европейские страны, Бразилию, Аргентину, Китай. Онлайн-платформа Netflix приобрела права на показ фильма на англоязычных территориях (США, Канада, Австралия, Великобритания, Ирландия и Скандинавские страны).

В России фильм «Довлатов» стал самой кассовой картиной Алексея Германа-младшего.

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17 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш. Вы можете выиграть билеты на концерт Сергея Лазарева в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 10 апреля. Розыгрыш продлится до 23 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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30 и 31 марта, а также 1 апреля в минских кинотеатрах покажут фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов". Права на его показ в Минске приобрела сеть Silver Screen.

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