ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске подорожало посещение общественных туалетов

19.03.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Тариф на посещение столичных общественных туалетов, которые обслуживает УП «МАФ», повысился c 50 до 60 копеек, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель директора предприятия Людмила Гриневич.  


Фото: TUT.BY

— Вопреки нашим ожиданиям повышение тарифа не вызвало возмущения у посетителей объектов, — поделилась Гриневич.

Она добавила: тариф на санитарных объектах предприятия не менялся около 4 лет. За это время подорожали как электрическая и тепловая энергия, так и водоснабжение. Из-за чего и было принято решение немного поднять стоимость посещения общественных уборных. Тем не менее новый тариф по-прежнему не покрывает даже себестоимости функционирования клозетов. Особенно если учесть, что расходы составляют не только текущее содержание общественных туалетов, но и ремонтные работы, которые ведут на том или ином объекте каждый год.

Например, сейчас начато обновление одной из трех уборных в парке Горького. Планируется, что к началу летнего сезона там установят детскую сантехнику: пониженные унитазы и умывальники. МАФ также к сезону намерено выполнить ремонт уборной в парке Челюскинцев возле колеса обозрения.

На обслуживании УП «МАФ» находятся около 90 общественных туалетов в Минске, в том числе 28 модульных.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Вопреки нашим ожиданиям повышение тарифа не вызвало возмущения у посетителей объектов, - поделилась Гриневич.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Сети появился снимок iPhone X в новом цвете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика