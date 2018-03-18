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В Минске подорожало посещение общественных туалетов
Тариф на посещение столичных общественных туалетов, которые обслуживает УП «МАФ», повысился c 50 до 60 копеек, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель директора предприятия Людмила Гриневич.
— Вопреки нашим ожиданиям повышение тарифа не вызвало возмущения у посетителей объектов, — поделилась Гриневич.
Она добавила: тариф на санитарных объектах предприятия не менялся
Например, сейчас начато обновление одной из трех уборных в парке Горького. Планируется, что к началу летнего сезона там установят детскую сантехнику: пониженные унитазы и умывальники. МАФ также к сезону намерено выполнить ремонт уборной в парке Челюскинцев возле колеса обозрения.
На обслуживании УП «МАФ» находятся около 90 общественных туалетов в Минске, в том числе 28 модульных.
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- Вопреки нашим ожиданиям повышение тарифа не вызвало возмущения у посетителей объектов, - поделилась Гриневич.
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