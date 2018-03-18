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В Сети появился снимок iPhone X в новом цвете
Известный инсайдер Benjamin Geskin в своем твиттер-аккаунте
По информации мужчины, официально цвет будет называться Blush Gold. Отметим, что смартфоны в подобной расцветке
Напомним: нынешний
В сентябре 2018 года Apple, скорее всего, представит обновленную модель iPhone X, увеличенный iPhone X Plus с дисплеем диагональю в 6,5 дюйма, а также «бюджетную» модель с LCD-экраном размером в 6,1 дюйма. Все три смартфона получат функцию разблокировки по лицу Face ID.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:
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Сегодня iPhone X можно купить в черном или белом исполнении.
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