В Сети появился снимок iPhone X в новом цвете

Известный инсайдер Benjamin Geskin в своем твиттер-аккаунте поделился изображениями iPhone X в розово-золотом цвете.





По информации мужчины, официально цвет будет называться Blush Gold. Отметим, что смартфоны в подобной расцветке особенно популярны среди пользователей в Китае. Так Apple может попытаться привлечь к аппарату повышенное внимание покупателей на азиатском рынке смартфонов.

Напомним: нынешний iPhone X продается в черном и белом цветах. У гаджета 5,8-дюймовый экран, сдвоенная основная камера, система фронтальных датчиков TrueDepth для разблокировки сканированием лица пользователя, а также мощнейший процессор Apple A11 Bionic.







В сентябре 2018 года Apple, скорее всего, представит обновленную модель iPhone X, увеличенный iPhone X Plus с дисплеем диагональю в 6,5 дюйма, а также «бюджетную» модель с LCD-экраном размером в 6,1 дюйма. Все три смартфона получат функцию разблокировки по лицу Face ID.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple: