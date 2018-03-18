Польша готова выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией





Польша из солидарности с Великобританией может выслать из страны российских дипломатов.

Как сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на свои источники, в правительстве Польши ведется обсуждение вопроса о введении санкций против России в связи с отравлением бывшего шпиона Скрипаля и его дочери. Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий общался на эту тему с британским премьером Терезой Мэй.

Наилучшим сценарием пока считаются совместные действия против РФ на уровне ЕС. Впрочем, Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России. Обсуждение ведется уже неделю, но окончательное решение было отложено до получения результатов выборов в России.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в понедельник, на встрече министров иностранных дел в Брюсселе.