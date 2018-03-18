|
Азаренко поднялась во 2-ю сотню, Саснович и Соболенко вернулись на рекордные позиции в рейтинге WTA
Белорусские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA после
28-летняя Виктория Азаренко, вернувшаяся в большой теннис после 8-месячного перерыва, дошла до 2-го круга. В обновленном мировом рейтинге она поднялась на 18 позиций и с 204-й строки переместилась на 186-ю.
23-летняя Александра Саснович и 19-летняя Арина Соболенко выбыли в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе. При этом обе белоруски вернулись на рекордные в своей карьере позиции в рейтинге, на которых ранее пребывали в январе-феврале.
Александра Саснович поднялась на 3 строки и занимает 46-е место в классификации, Арина Соболенко также улучшила рейтинг на 3 позиции и располагается на 60-й строке.
19-летняя белоруска Вера Лапко, выбывшая в Индиан-Уэллсе во 2-м круге квалификации, опустилась на 3 строки и располагается на 135-й позиции.
Победительница турнира в Индиан-Уэллсе 20-летняя японка
Уступившая ей в финале 20-летняя россиянка Дарья Касаткина также заметно поднялась в рейтинге — с 19-й на 11-ю строку.
Положение на 19 марта 2018 года:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8290
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7430
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5425
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4971
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4905
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4452
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3151
10 (10). Ангелик Кербер (Германия) — 3150…
.. 46 (49). Александра Саснович (Беларусь) — 1146…
… 60 (63). Арина Соболенко (Беларусь) — 938…
… 135 (131). Вера Лапко (Беларусь) — 470…
… 333 (328). Ольга Говорцова (Беларусь) — 136…
… 440 (468). Светлана Пироженко (Беларусь) — 78…
… 483 (492). Лидия Морозова (Беларусь) — 67…
Ближайшим стартом лучших белорусских теннисисток станет турнир серии «Премьер» в Майами (США) с призовым фондом 7 972 535 долларов, который пройдет 20 марта — 1 апреля.
В квалификации этих соревнований начнет выступление Вера Лапко (№ 135 рейтинга WTA), ее первой соперницей станет японка Куруми Нара (№ 95).
Еще три белоруски начнут выступление сразу с основной сетки. Александра Саснович (№ 46) встретится с чешкой Кристиной Плишковой (№ 80), Арина Соболенко (№ 60) — с американкой Мэдисон Бренгл (№ 77), Виктория Азаренко (№ 186) — с еще одной представитеницей США Кэтрин Беллис (№ 44).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA после выступления на турнире серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе.
|
Архив (Разное)