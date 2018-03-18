Азаренко поднялась во 2-ю сотню, Саснович и Соболенко вернулись на рекордные позиции в рейтинге WTA

Белорусские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA после выступления на турнире серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе.



Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Фото: WomensTennisBlog.com

28-летняя Виктория Азаренко, вернувшаяся в большой теннис после 8-месячного перерыва, дошла до 2-го круга. В обновленном мировом рейтинге она поднялась на 18 позиций и с 204-й строки переместилась на 186-ю.

23-летняя Александра Саснович и 19-летняя Арина Соболенко выбыли в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе. При этом обе белоруски вернулись на рекордные в своей карьере позиции в рейтинге, на которых ранее пребывали в январе-феврале.

Александра Саснович поднялась на 3 строки и занимает 46-е место в классификации, Арина Соболенко также улучшила рейтинг на 3 позиции и располагается на 60-й строке.

19-летняя белоруска Вера Лапко, выбывшая в Индиан-Уэллсе во 2-м круге квалификации, опустилась на 3 строки и располагается на 135-й позиции.

Победительница турнира в Индиан-Уэллсе 20-летняя японка Наоми Осака взлетела сразу на 22 ступеньки и располагается теперь на 22-й позиции.

Уступившая ей в финале 20-летняя россиянка Дарья Касаткина также заметно поднялась в рейтинге — с 19-й на 11-ю строку.

Положение на 19 марта 2018 года:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8290

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7430

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5425

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4971

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4905

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4452

9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3151

10 (10). Ангелик Кербер (Германия) — 3150…

.. 46 (49). Александра Саснович (Беларусь) — 1146…

… 60 (63). Арина Соболенко (Беларусь) — 938…

… 135 (131). Вера Лапко (Беларусь) — 470…

… 333 (328). Ольга Говорцова (Беларусь) — 136…

… 440 (468). Светлана Пироженко (Беларусь) — 78…

… 483 (492). Лидия Морозова (Беларусь) — 67…

Ближайшим стартом лучших белорусских теннисисток станет турнир серии «Премьер» в Майами (США) с призовым фондом 7 972 535 долларов, который пройдет 20 марта — 1 апреля.

В квалификации этих соревнований начнет выступление Вера Лапко (№ 135 рейтинга WTA), ее первой соперницей станет японка Куруми Нара (№ 95).

Еще три белоруски начнут выступление сразу с основной сетки. Александра Саснович (№ 46) встретится с чешкой Кристиной Плишковой (№ 80), Арина Соболенко (№ 60) — с американкой Мэдисон Бренгл (№ 77), Виктория Азаренко (№ 186) — с еще одной представитеницей США Кэтрин Беллис (№ 44).