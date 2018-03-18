Столичное предприятие погасило задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры

Столичное предприятие «Минскдрев» погасило задолженность по январской заработной плате, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Так, организация задолжала своим работникам 35,9 тысячи рублей. Это выяснилось во время прокурорской проверки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В порядке реагирования прокурор Заводского района Минска вынес предписание директору названного предприятия, в котором потребовал незамедлительно устранить допущенные нарушения, — сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры. — По результатам рассмотрения акта надзора предприятие погасило задолженность перед работниками в полном объеме.

За несоблюдение порядка и сроков выплаты зарплаты директору «Минскдрева» выписали штраф.