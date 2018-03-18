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Столичное предприятие погасило задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры

19.03.2018 11:27 — Разное | Tut.by  
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Столичное предприятие «Минскдрев» погасило задолженность по январской заработной плате, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Так, организация задолжала своим работникам 35,9 тысячи рублей. Это выяснилось во время прокурорской проверки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В порядке реагирования прокурор Заводского района Минска вынес предписание директору названного предприятия, в котором потребовал незамедлительно устранить допущенные нарушения, — сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры. — По результатам рассмотрения акта надзора предприятие погасило задолженность перед работниками в полном объеме.

За несоблюдение порядка и сроков выплаты зарплаты директору «Минскдрева» выписали штраф.

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Теги: Минск
 
 
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Организация задолжала своим работникам 35,9 тысячи рублей. Это выяснилось во время прокурорской проверки.
 
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