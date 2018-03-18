Диетолог объясняет, как выбрать полезный хлеб в магазине

Диетолог и врач Виктория Болбат рассказала читателям GO.TUT.BY все, что нужно знать перед покупкой хлебных изделий.



Виктория Болбат. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На что стоит обращать внимание в составе хлеба?

Основные ингредиенты хлеба — это мука, соль, сахар, дрожжи или закваска, растительные масла (или дешевая альтернатива им — трансжиры) и пищевые добавки (консерванты, пищевые красители и ароматизаторы). Иногда в состав добавляют яйца и молоко. Чем короче перечень ингредиентов на этикетке, тем натуральнее хлеб.

Если ищете хлеб, соответствующий всем канонам ЗОЖ, то вам в отдел здорового питания крупных супермаркетов. Там можно найти цельнозерновой хлеб — плотный, грубый, в основном серо-коричневого цвета.

Чем полезен цельнозерновой хлеб?

Чем грубее мука (как пшеничная, так и ржаная), тем больше в ней полезного. Из цельных зерен организм извлекает клетчатку, растительный белок, витамины и минералы. Например, 100 граммов цельнозернового хлеба содержат как минимум шесть граммов клетчатки.

В составе этого хлеба должны присутствовать такие формулировки как «цельнозерновая мука», «из цельного зерна», «обойная мука», «обдирная мука» или «нерафинированная мука грубого помола». А вот перечисления в духе «хлеб из отборного зерна», «продукт из неотбеленной муки» или «хлеб из пяти-шести видов злаков» не имеют отношения к цельному зерну.



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Хотя это не значит, что нужно есть только цельнозерновые продукты. Все хорошо в меру. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на цельнозерновые продукты должна приходиться примерно половина всех зерновых, потребляемых за день.

Зачем в хлеб добавляют консерванты, пищевые красители и ароматизаторы?

Консерванты нужны для лучшей сохранности муки, ароматизаторы — для вкусовых качеств, а красители — для привлекательного цвета. Если хотите полностью обезопасить себя от искусственных пищевых добавок, пеките домашний хлеб из проверенных ингредиентов.

Правда ли, что ржаной хлеб полезнее пшеничного?

Ржаная мука, из которой делают черный хлеб, более полезна (богата железом) и чуть менее калорийна, чем пшеничная. Но ржаной хлеб противопоказан при обострениях проблем желудочно-кишечного тракта, гастрите с повышенной кислотностью и язве.

Какой хлеб выбрать — дрожжевой или бездрожжевой?

Бездоржжевым называют хлеб, приготовленный на закваске. А закваска — это ферментирующее вещество, в основе которого молочнокислые бактерии и все те же дрожжи. Получается, что в чистом виде бездрожжевого хлеба не существует. Поэтому «вред» дрожжевого и «польза» бездрожжевого хлеба — не более чем миф, созданный производителями в борьбе за доверчивых потребителей.



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Значит, хлеб на натуральной закваске не обязательно лучше?

Нет научных доказательств того, что хлеб, приготовленный на закваске, полезнее дрожжевого. Идея о термофильных дрожжах, которые якобы не погибают при выпекании и вызывают брожение в кишечнике и неминуемый рак, — очередной миф. Температура в центре буханки, находящейся в печи, достигает не менее 95 градусов. Немногие микроорганизмы в принципе способны выжить при температуре свыше 60 градусов.

К тому же использование домашней закваски, в отличии от магазинных дрожжей, не всегда гарантирует пышность хлеба из-за вариативности ее состава. Если вы предпочитаете печь на закваске, попробуйте добавлять к ней немного магазинных дрожжей: от этого хлеб точно не станет вреднее, зато поднимется и получится пышным.

Сколько хлеб может храниться?

Черствый хлеб не значит испорченный, поэтому не ориентируйтесь только на это свойство. А вот плесень — очевидный признак того, чтобы хлеб больше нельзя использовать в пищу. Магазинный хлеб, приготовленный из муки с добавлением большого количества консервантов, а также домашний хлеб, сделанный на закваске, плесневеют не так быстро, как остальные виды. В среднем срок годности хлеба составляет от 24 часов до трех суток. В холодильнике срок хранения увеличивается.



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Надо ли отказываться от хлеба, если хочешь похудеть?

Люди полнеют не от каких-то конкретных продуктов, а от переедания. Поправиться можно как от здоровой пищи, так и от фастфуда. Аналогично и похудеть реально, питаясь даже в ресторанах быстрого питания в пределах условных 1500 килокалорий в день.

Хлеб — это зерновой продукт, богатый питательными элементами и энергией. Поэтому если любите его, не отказывайте себе в удовольствии. А тем, кто находится на этапе снижения веса, стоит найти более полезную альтернативу разве что батону из пшеничной муки.