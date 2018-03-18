﻿ Из-за очередей на границе с Литвой ГТК рекомендует ехать через белорусско-польский участок. 21.by
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Из-за очередей на границе с Литвой ГТК рекомендует ехать через белорусско-польский участок

19.03.2018 12:14 — Разное | Tut.by  
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ГТК из-за очередей на границе с Литвой рекомендует выбирать альтернативные маршруты для движения.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Государственный таможенный комитет в связи с неритмичным приемом транспортных средств литовской стороной рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.

Как сообщалось ранее, 17 марта с 9.00 до 17.00 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не функционировали программные системы обработки данных MDAS, NTFS, IDAIS в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами. В результате на въезд в Литву образовались очереди грузовых транспортных средств, которые сохраняются до настоящего момента.

ГТК рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты пересечения границы, в частности через белорусско-польский участок.

 
 
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На въезд в Литву образовались очереди грузовых транспортных средств, которые сохраняются до настоящего момента.
 
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