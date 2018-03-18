Из-за очередей на границе с Литвой ГТК рекомендует ехать через белорусско-польский участок

ГТК из-за очередей на границе с Литвой рекомендует выбирать альтернативные маршруты для движения.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Государственный таможенный комитет в связи с неритмичным приемом транспортных средств литовской стороной рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.

Как сообщалось ранее, 17 марта с 9.00 до 17.00 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не функционировали программные системы обработки данных MDAS, NTFS, IDAIS в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами. В результате на въезд в Литву образовались очереди грузовых транспортных средств, которые сохраняются до настоящего момента.

ГТК рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты пересечения границы, в частности через белорусско-польский участок.