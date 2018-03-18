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Определились полуфиналисты Кубка Беларуси
19 марта в Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальных пар Кубка Беларуси. На стадии ½ финала сыграют «Неман», «Днепр», «Динамо-Брест» и БАТЭ.
Жребий свел следующие пары команд:
БАТЭ — «Неман»
«Днепр» — «Динамо-Брест»
Первый матч БАТЭ играет дома 18 апреля. Ответная игра 2 мая в Гродно. Брестское «Динамо» также стартует домашним матчем 18 апреля в Бресте, ответный — 2 мая в Могилеве.
Напомним, что накануне «Днепр» сенсационно выбил «Шахтер» из первенства, а «Неман» и «Крумкачы» так и не сыграли ни одного четвертьфинального матча.
Брестское «Динамо» без труда сломило сопротивление «Слуцка», а БАТЭ в довольно нервной ответной игре одолел «Ислочь».
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Определились пары 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу.
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