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Определились полуфиналисты Кубка Беларуси

19.03.2018 12:14 — Разное | Tut.by  
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19 марта в Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальных пар Кубка Беларуси. На стадии ½ финала сыграют «Неман», «Днепр», «Динамо-Брест» и БАТЭ.


Фото: ФК БАТЭ

Жребий свел следующие пары команд:

БАТЭ — «Неман»

«Днепр» — «Динамо-Брест»

Первый матч БАТЭ играет дома 18 апреля. Ответная игра 2 мая в Гродно. Брестское «Динамо» также стартует домашним матчем 18 апреля в Бресте, ответный — 2 мая в Могилеве.

Напомним, что накануне «Днепр» сенсационно выбил «Шахтер» из первенства, а «Неман» и «Крумкачы» так и не сыграли ни одного четвертьфинального матча.

Брестское «Динамо» без труда сломило сопротивление «Слуцка», а БАТЭ в довольно нервной ответной игре одолел «Ислочь».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Определились пары 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу.
 
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