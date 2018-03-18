﻿ В Минске пьяный водитель совершил ДТП и ударил ножом очевидца. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пьяный водитель совершил ДТП и ударил ножом очевидца

19.03.2018 12:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске пьяный водитель ранил ножом очевидца ДТП. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 16 марта, около 17.00. В милицию поступила информация о ДТП с участием автомобилей Kia Sorento и Peugeot 206 на пересечении улицы Радиальной и Переходной. Спустя несколько минут поступила дополнительная информация о том, что один из водителей бросается с ножом на людей.

Выяснилось, что после аварии водитель Peugeot ударил ножом проходящего мимо мужчину. С травмами последнего госпитализировали. Прибывший на место инцидента инспектор ГАИ с применением спецсредств задержал водителя. Ножа при нем обнаружено не было. Однако позже инспектор нашел его в лесополосе, расположенной в нескольких метрах от места происшествия.

Водителем Peugeot оказался 47-летний мужчина, в крови которого по результатам медицинского освидетельствования оказалось 1,99 промилле алкоголя. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас действиям мужчины дается правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускі дыпламат учыніў ДТЗ у Вільні і ўцёк з месца здарэння
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика