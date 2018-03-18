В Минске пьяный водитель совершил ДТП и ударил ножом очевидца

В Минске пьяный водитель ранил ножом очевидца ДТП. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 16 марта, около 17.00. В милицию поступила информация о ДТП с участием автомобилей Kia Sorento и Peugeot 206 на пересечении улицы Радиальной и Переходной. Спустя несколько минут поступила дополнительная информация о том, что один из водителей бросается с ножом на людей.

Выяснилось, что после аварии водитель Peugeot ударил ножом проходящего мимо мужчину. С травмами последнего госпитализировали. Прибывший на место инцидента инспектор ГАИ с применением спецсредств задержал водителя. Ножа при нем обнаружено не было. Однако позже инспектор нашел его в лесополосе, расположенной в нескольких метрах от места происшествия.

Водителем Peugeot оказался 47-летний мужчина, в крови которого по результатам медицинского освидетельствования оказалось 1,99 промилле алкоголя. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас действиям мужчины дается правовая оценка.