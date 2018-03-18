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Крупную партию мясной продукции контрабандисты собирались сплавить по реке - фото

19.03.2018 12:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Утром 17 марта 2018 года сотрудникам оперативного подразделения Пинского погранотряда поступила информация о возможном незаконном перемещении через границу товарно-материальных ценностей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на реке Горынь в 400 метрах от н.п. Речица Столинского района был задержан автомобиль «Volkswagen» под управлением 47-летнего местного жителя. В прицепе находилось 37 мешков с мясом и 4 туши телятины, незаконно перемещенные из Украины в Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54120.php

Крупную партию мясной продукции контрабандисты собирались сплавить по реке - фото

В дальнейшем тревожная группа обнаружила еще двух неизвестных, которые проигнорировали требования об остановке и попытались скрыться на автомобиле «Volkswagen».

Позже иномарку нашли в н.п. Речица. Пограничники установили, что в ней следовали двое жителей Столинского района, возможно, причастные к незаконному перемещению мясной продукции.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54120.php

Крупную партию мясной продукции контрабандисты собирались сплавить по реке - фото

При осмотре местности в районе задержания транспортного средства с мясом и проверки береговой линии на реке был обнаружен плот, на котором находились 35 туш телятины, мешок с кусками мяса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54120.php

Крупную партию мясной продукции контрабандисты собирались сплавить по реке - фото

В отношении установленных лиц начат административный процесс за незаконное пересечение границы и неповиновение требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54120.php

Крупную партию мясной продукции контрабандисты собирались сплавить по реке - фото

Товарно-материальные ценности в установленном порядке изъяты сотрудниками Брестской таможни. Общий вес 38 мешков мяса и 39 туш телятины, а также их сумма оценки устанавливаются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54120.php

Крупную партию мясной продукции контрабандисты собирались сплавить по реке - фото

Задержанным также придётся отвечать и по ст. 14.1 КоАП «Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время».

 
 
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Утром 17 марта 2018 года сотрудникам оперативного подразделения Пинского погранотряда поступила информация о возможном незаконном перемещении через границу...
 
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