Крупную партию мясной продукции контрабандисты собирались сплавить по реке - фото

Утром 17 марта 2018 года сотрудникам оперативного подразделения Пинского погранотряда поступила информация о возможном незаконном перемещении через границу товарно-материальных ценностей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на реке Горынь в 400 метрах от н.п. Речица Столинского района был задержан автомобиль «Volkswagen» под управлением 47-летнего местного жителя. В прицепе находилось 37 мешков с мясом и 4 туши телятины, незаконно перемещенные из Украины в Беларусь.



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В дальнейшем тревожная группа обнаружила еще двух неизвестных, которые проигнорировали требования об остановке и попытались скрыться на автомобиле «Volkswagen».

Позже иномарку нашли в н.п. Речица. Пограничники установили, что в ней следовали двое жителей Столинского района, возможно, причастные к незаконному перемещению мясной продукции.



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При осмотре местности в районе задержания транспортного средства с мясом и проверки береговой линии на реке был обнаружен плот, на котором находились 35 туш телятины, мешок с кусками мяса.



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В отношении установленных лиц начат административный процесс за незаконное пересечение границы и неповиновение требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.



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Товарно-материальные ценности в установленном порядке изъяты сотрудниками Брестской таможни. Общий вес 38 мешков мяса и 39 туш телятины, а также их сумма оценки устанавливаются.



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Задержанным также придётся отвечать и по ст. 14.1 КоАП «Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время».