|
Крупную партию мясной продукции контрабандисты собирались сплавить по реке - фото
19.03.2018 12:30 — Разное | Виртуальный Брест
Утром 17 марта 2018 года сотрудникам оперативного подразделения Пинского погранотряда поступила информация о возможном незаконном перемещении через границу товарно-материальных ценностей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на реке Горынь в 400 метрах от н.п. Речица Столинского района был задержан автомобиль «Volkswagen» под управлением 47-летнего местного жителя. В прицепе находилось 37 мешков с мясом и 4 туши телятины, незаконно перемещенные из Украины в Беларусь.
В дальнейшем тревожная группа обнаружила еще двух неизвестных, которые проигнорировали требования об остановке и попытались скрыться на автомобиле «Volkswagen».
Позже иномарку нашли в н.п. Речица. Пограничники установили, что в ней следовали двое жителей Столинского района, возможно, причастные к незаконному перемещению мясной продукции.
При осмотре местности в районе задержания транспортного средства с мясом и проверки береговой линии на реке был обнаружен плот, на котором находились 35 туш телятины, мешок с кусками мяса.
В отношении установленных лиц начат административный процесс за незаконное пересечение границы и неповиновение требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.
Товарно-материальные ценности в установленном порядке изъяты сотрудниками Брестской таможни. Общий вес 38 мешков мяса и 39 туш телятины, а также их сумма оценки устанавливаются.
Задержанным также придётся отвечать и по ст. 14.1 КоАП «Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 17 марта 2018 года сотрудникам оперативного подразделения Пинского погранотряда поступила информация о возможном незаконном перемещении через границу...
|
Архив (Разное)