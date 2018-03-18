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Исследователи рассказали, как катание на велосипеде влияет на сексуальную жизнь у женщин

19.03.2018 12:17 — Разное | Tut.by  
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Женщины, которые занимаются велоспортом, чаще страдают от инфекции мочевых путей, но реже от половых расстройств, говорят исследователи Калифорнийского университета в Беркли. Работа опубликована в The Journal of Sexual Medicine.


Фото: unsplash.com

В исследовании участвовали 3118 женщин из пяти стран. 34% совсем не катались на велосипеде, 53% делали это редко, а 13% практиковали велотренировки чаще трех раз в неделю. Медики сравнили состояние их здоровья, сфокусировавшись на мочеполовой системе. При этом ученые учли возраст, общее состояние здоровья, индекс массы тела и отношение к курению.

Исследователи подтвердили, что практикующие велоспорт чаще страдают от инфекции мочевых путей. При этом противоположный эффект велосипед оказывает на сексуальную жизнь — велосипедистки, по данным исследования, реже страдают от половых расстройств и говорят о том, что чаще занимаются сексом, по сравнению с женщинами, избегающими этого вида спорта.

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Женщины, которые занимаются велоспортом, чаще страдают от инфекции мочевых путей - но реже от половых расстройств, говорят исследователи Калифорнийского...
 
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