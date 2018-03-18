Как часто будет дорожать бензин и может ли он подешеветь? Простые вопросы о ценах на топливо

Не так давно концерн «Белнефтехим» вместе с очередным повышением стоимости бензина объявил о новом механизме ценообразования на топливо. Говорят, что теперь бензин на заправках будет не только дорожать, но и дешеветь. AUTO.TUT.BY попытался найти ответы на простые вопросы по топливной теме.

Почему цены на бензин решили считать по-новому? Официальная формулировка расплывчата — «в целях совершенствования механизма ценообразования на нефтепродукты». Но, по сути, все сводится к попытке решить давнюю проблему: сделать продажи топлива на внутреннем рынке менее убыточными. До сих пор НПЗ отпускали бензин на заправки по цене ниже себестоимости. По сути, продажа топлива водителям субсидируется из тех денег, которые нефтезаводы получают от продажи топлива на экспорт. Но за последние четыре месяца даже они не покрывают убытки на внутреннем рынке. Решить этот вопрос можно двумя способами: или помогать НПЗ финансово, или работать с ценами на заправках. Но поскольку бензин у нас товар социально значимый, то просто так поставить на него выгодную цену нефтяники не могут. В итоге выбрали вариант с новым механизмом образования цен.

Как теперь будет дорожать бензин? Формулу, по которой теперь будут считать стоимость бензина на АЗС, не обнародовали. Но, как обещают, цены постепенно доведут до уровня российских. Сегодня разница составляет порядка 8% по бензину и 4,5% по дизельному топливу. Например, в день объявления нового механизма топливо подорожало на 1 копейку («дизель» подорожал на 2). Через неделю прибавка составила 0,76%, или все ту же 1 копейку. Сравнять цены с восточной соседкой планируют к маю. Но в дальнейшем привязка к России сохранится.

А если поднять цены сразу? При сегодняшнем курсе разница в цене, например, со Смоленском составляет порядке 10 копеек за литр 92-го бензина. Получается, чтобы сравнять цены с соседями при выбранном «шаге» подорожания в 1 копейку, цены должны меняться каждые 5−7 дней. Почему не сделать это за один раз? Причина кроется все в той же социальной значимости бензина. Чтобы не шокировать автомобилистов единовременным ростом цены, было принято решение поднимать цены постепенно, шаг за шагом приводя их к уровню российских.

Почему мы равняемся именно на Россию? Дело вовсе не в том, что наш дешевый бензин начнут вывозить к соседям. Один из главных факторов — наличие в Беларуси 250 АЗС российских сетей. Они закупают топливо в Беларуси по внутренней цене. Эти объемы НПЗ вынуждены снимать с экспорта и, соответственно, недополучать прибыль. Равные цены позволят, наоборот, закупать топливо у российских компаний для реализации на внутреннем рынке, а свое — отправлять на экспорт, увеличивая прибыль.

Неужели теперь, когда нефть в мире подешевеет, то же самое будет и с нашим бензином? К сожалению, не факт. Белорусские НПЗ большую часть нефти закупают в России. И цена для нас формируется не столько из мировых цен на нефть, сколько из ставок российских акцизов и налогов. Так что если в мире где-то подешевела нефть, это не значит, что в Беларуси упадут цены на топливо. Снижение экспортной пошлины на нефть Россия компенсирует ростом налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге с 2017 года российская нефть для белорусских НПЗ подорожала примерно на 23%. Так что наши цены будут изменяться вместе с российскими, чтобы не допустить критической разницы, при которой белорусские НПЗ будут снова терять прибыль от экспорта. По сути, и подешеветь наш бензин может только вслед за российским.

Могут ли цены на топливо догнать европейские? Такой вариант не исключен. Россия проводит так называемый налоговый маневр, который подразумевает в итоге отмену экспортной пошлины и перенос всей налоговой нагрузки на нефтедобывающую отрасль. Если налоговую реформу в России доведут до конца, то рост цен на топливо будет продолжаться, подбираясь к европейским ценам.