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У экс-первой ракетки планеты и чемпиона мира по футболу родился сын
У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович и чемпиона мира по футболу 2014 года Бастьяна Швайнштайгера родился сын.
Первенец у счастливых родителей появился на свет в Чикаго, где сейчас играет бывший капитан сборной Германии. Сына назвали Лукой.
— Добро пожаловать в этот мир, наш маленький мальчик. Невозможно описать словами наше счастье, — написала 30-летняя Ана Иванович в Инстаграме.
— Добро пожаловать в этот мир, наш маленький мальчик! Мы так счастливы, — пишет в своем твиттере 33-летний футболист.
Швайнштайгер и Иванович
Ана Иванович, одна из самых красивых теннисисток планеты,
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У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович и чемпиона мира по футболу 2014 года Бастьяна Швайнштайгера родился сын.
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