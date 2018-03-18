У экс-первой ракетки планеты и чемпиона мира по футболу родился сын

У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович и чемпиона мира по футболу 2014 года Бастьяна Швайнштайгера родился сын.



Фото: twitter.com/FansOfSport

Первенец у счастливых родителей появился на свет в Чикаго, где сейчас играет бывший капитан сборной Германии. Сына назвали Лукой.

— Добро пожаловать в этот мир, наш маленький мальчик. Невозможно описать словами наше счастье, — написала 30-летняя Ана Иванович в Инстаграме.

— Добро пожаловать в этот мир, наш маленький мальчик! Мы так счастливы, — пишет в своем твиттере 33-летний футболист.

Welcome to the world our little boy! We are so happy. @AnaIvanovic pic.twitter.com/j5Kp6u0CiJ — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 19 марта 2018 г.

Швайнштайгер и Иванович сыграли свадьбу в Венеции в июле 2016 года.

Ана Иванович, одна из самых красивых теннисисток планеты, объявила о завершении карьеры в декабре 2016-го.