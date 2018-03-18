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У экс-первой ракетки планеты и чемпиона мира по футболу родился сын

19.03.2018 13:07 — Разное | Tut.by  
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У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович и чемпиона мира по футболу 2014 года Бастьяна Швайнштайгера родился сын.


Фото: twitter.com/FansOfSport

Первенец у счастливых родителей появился на свет в Чикаго, где сейчас играет бывший капитан сборной Германии. Сына назвали Лукой.

— Добро пожаловать в этот мир, наш маленький мальчик. Невозможно описать словами наше счастье, — написала 30-летняя Ана Иванович в Инстаграме.

— Добро пожаловать в этот мир, наш маленький мальчик! Мы так счастливы, — пишет в своем твиттере 33-летний футболист.

Швайнштайгер и Иванович сыграли свадьбу в Венеции в июле 2016 года.

Ана Иванович, одна из самых красивых теннисисток планеты, объявила о завершении карьеры в декабре 2016-го.

 
 
Ссылка на источник 63
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У бывшей первой ракетки мира Аны Иванович и чемпиона мира по футболу 2014 года Бастьяна Швайнштайгера родился сын.
 
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