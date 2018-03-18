Суд арестовал квартиру экс-жены Джигарханяна за то, что она рассказывает об их личной жизни в СМИ

Московский суд арестовал квартиру бывшей жены Армена Джигарханяна за то, что она собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни без согласия актера.

Напомним, что Армен Джигарханян после развода с супругой остался без жилья и некоторое время жил в театре. Адвокат актера Евгений Парферов рассказал, что жена Виталина переписала на себя три квартиры мужа и «почистила» его денежные счета.

Теперь Армен Джигарханян не бездомный — друзья ему купили квартиру недалеко от театра, около метро «Университет».

Сам артист заявил, что желает закрыть страницу своей жизни, связанную с Виталиной, и считает месть проигрышем.





И вот теперь новый виток развития событий. Адвокат бывшей жены Армена Джигарханяна Лариса Широкова сообщила ТАСС, что суд в Москве наложил арест на квартиру и денежные средства Виталины Цымбалюк-Романовской.

«Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на Молодогвардейской улице в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на 1 миллион рублей, который находится в банковской ячейке и также принадлежит Виталине», — заявила Широкова. По нынешнему курсу миллион рублей — это 17,4 тысячи долларов.

Следственный комитет России предъявил Цымбалюк-Романовской обвинение по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и взял с нее подписку о невыезде. По версии следствия, бывшая жена народного артиста СССР собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.

Сама Цымбалюк-Романовская в беседе в корреспондентом ТАСС отвергла предъявленные обвинения. Позднее Лариса Широкова рассказала агентству, что с ее подзащитной была взята подписка о неразглашении. Адвокат подчеркнула, что «если обвинение и предъявлено, то в нарушение закона». По ее словам, из материалов уголовного дела не совсем понятно, кто обратился в правоохранительные органы, так как отсутствует информация о допросе актера в качестве заявителя о преступлении.

Наказание по указанной статье предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей (3,5 тысячи долларов) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.