"Все еще худеем": комедия с белоруской в главной роли вторую неделю возглавляет прокат

Новая экранизация приключений Лары Крофт не справилась с российской комедией « Я худею » на этой неделе, но хорошо показала себя в остальном мире, а премьерный мультфильм о бесстрашном сыщике, которому свой голос подарил Джонни Депп, победил фантастическую картину « Излом времени ». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Фильм « Я худею » продолжает свой успех на второй неделе проката в Минске. Похоже, что российское кино постепенно набирает вес в отличие от героини фильма. По данным УП «Киновидеопрокат», за период с 12 по 18 марта картина «Я худею» заработала в Минске 75,6 тысячи рублей и стала лидером проката.

Комедия с белорусской актрисой Александрой Бортич в главной роли рассказывает о бодипозитиве и любви к собственному телу. Склонная к полноте Аня переживает из-за разрыва с бойфрендом. В фильме сценариста Николая Куликова наградой, конечно, станут не кубики пресса, а любовь и счастье, которые не зависят от массы тела.

Конкуренцию комедии на этой неделе составила новая « Лара Крофт » — однако боевик не дотянул по сборам. В Минске фильм заработал 57,6 тыс. рублей, которые позволили занять ему только вторую строчку.





Пробный запуск фильма о героине популярной видеоигры состоялся в девяти странах азиатского региона. Самый успешный старт — Южная Корея (второе место, 2,9 млн долларов). На остальных территориях картина тоже уверенно входит в местный топ-5.

Первые попытки перенести на экран впечатляющий образ искательницы приключений и расхитительницы гробниц Лары Крофт случились в начале нулевых, когда вышли две картины с Анджелиной Джоли. В новой версии и Лара Крофт новая — этого персонажа сыграла Алисия Викандер, у которой в активе есть даже «Оскар» (лучшая женская роль второго плана в драме «Девушка из Дании»).

Впрочем, для 95-миллионного фильма выручка первого уикенда означает, что каких-либо кассовых рекордов «Ларе Крофт» ждать не стоит. Однако во всем мире картина уже заработала 126 млн долларов — и это означает, что свой бюджет она, скорее всего, окупит.

На третьем месте еще одна новинка — продолжение спродюсированного Элтоном Джоном мультфильма «Гномео и Джульетта» (вышедшего в прокат зимой 2011-го и заработавшего почти 190 млн долларов при 36-миллионном бюджете). Элтон вновь написал саундтрек, Эмили Блант и Джеймс МакЭвой вернулись к своим героям — паре садовых гномов.





В процессе подготовки своего сада к весне они узнают тревожную новость: по всему городу кто-то похищает их собратьев. Та же участь постигает родственников Гномео и Джульетты, и те вызывают на подмогу детектива Шерлока Гномса.

« Шерлок Гномс » приносит в кассы Минска еще 15,2 тыс. рублей.

Также в рейтинге самых кассовых фильмов в столице: фантастический фильм « Излом времени » (4-е место: 11,6 тыс. рублей) и мелодрама о фигуристах «Лед» (5-е место: 11 тыс. рублей).

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