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"Все еще худеем": комедия с белоруской в главной роли вторую неделю возглавляет прокат
Новая экранизация приключений Лары Крофт не справилась с российской комедией «
Фильм «
Комедия с белорусской актрисой Александрой Бортич в главной роли рассказывает о бодипозитиве и любви к собственному телу. Склонная к полноте Аня переживает из-за разрыва с бойфрендом. В фильме сценариста Николая Куликова наградой, конечно, станут не кубики пресса, а любовь и счастье, которые не зависят от массы тела.
Конкуренцию комедии на этой неделе составила новая «
Пробный запуск фильма о героине популярной видеоигры состоялся в девяти странах азиатского региона. Самый успешный старт — Южная Корея (второе место, 2,9 млн долларов). На остальных территориях картина тоже уверенно входит в местный топ-5.
Первые попытки перенести на экран впечатляющий образ искательницы приключений и расхитительницы гробниц Лары Крофт случились в начале нулевых, когда вышли две картины с Анджелиной Джоли. В новой версии и Лара Крофт новая — этого персонажа сыграла Алисия Викандер, у которой в активе есть даже «Оскар» (лучшая женская роль второго плана в драме «Девушка из Дании»).
Впрочем, для 95-миллионного фильма выручка первого уикенда означает, что каких-либо кассовых рекордов «Ларе Крофт» ждать не стоит. Однако во всем мире картина уже заработала 126 млн долларов — и это означает, что свой бюджет она, скорее всего, окупит.
На третьем месте еще одна новинка — продолжение спродюсированного Элтоном Джоном мультфильма «Гномео и Джульетта» (вышедшего в прокат зимой 2011-го и заработавшего почти 190 млн долларов при 36-миллионном бюджете). Элтон вновь написал саундтрек, Эмили Блант и Джеймс МакЭвой вернулись к своим героям — паре садовых гномов.
В процессе подготовки своего сада к весне они узнают тревожную новость: по всему городу кто-то похищает их собратьев. Та же участь постигает родственников Гномео и Джульетты, и те вызывают на подмогу детектива Шерлока Гномса.
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Также в рейтинге самых кассовых фильмов в столице: фантастический фильм «
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