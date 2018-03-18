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Списан старейший действующий боевой корабль

19.03.2018 13:42 — Разное | Tut.by  
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Служивший со времен Второй мировой войны фрегат филиппинского флота Rajah Humabon (PS-11) выведен из состава флота, сообщает Philippine news Agency.


Фото: wikimedia.org

Пресс-секретарь филиппинского флота лейтенант Сахирул Тайб рассказал, что корабль будет превращен в музей, но только после того, как с него снимут навигационное оборудование и другие системы. В филиппинском флоте корабль прослужил 38 лет и продолжительное время был его флагманом. Он также служил церемониальным кораблем, приветствуя прибытие иностранных военных кораблей в заливе Манилы.

Первоначально корабль назывался USS Atherton (DE-169) и служил в американском флоте с 1943 года. В основном эсминец занимался сопровождением конвоев и даже успел поучаствовать в уничтожении немецкой субмарины. В 1945 USS Atherton (DE-169) был законсервирован и отправлен в резерв.

Затем USS Atherton был передан японцам, где служил с 1955 по 1975 год под именем JDS Hatsuhi (DE-263). Впоследствии его вернули обратно. В 80-х к кораблю проявили интерес филиппинцы. Получив корабль, они нарекли его RPS Rajah Humabon (PS-78) и переквалифицировали во фрегат. Перед тем, как приступить к службе, корабль прошел модернизацию в Южной Корее.

Всего корабль прослужил в разных флотах 75 лет.

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Первоначально корабль назывался USS Atherton (DE-169) и служил в американском флоте с 1943 года.
 
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