ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ночь на 20 марта в Беларуси будет до 15 градусов мороза

19.03.2018 13:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В ночь на 20 марта в Беларуси будет до 15 градусов мороза

Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в ночь на 20 марта в Беларуси ожидается до 20 градусов ниже нуля.

В настоящее время, отмечают специалисты, среднесуточная температура воздуха в Беларуси ниже нормы на 5-10 градусов и мороз, судя по всему, не спешит отступать.

Во вторник по стране ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь днем в некоторых районах Витебской и Гомельской областей пройдет небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, по юго-востоку - минус 12-15 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 3.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в ночь на 20 марта в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Списан старейший действующий боевой корабль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика