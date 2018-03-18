В ночь на 20 марта в Беларуси будет до 15 градусов мороза





Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в ночь на 20 марта в Беларуси ожидается до 20 градусов ниже нуля.

В настоящее время, отмечают специалисты, среднесуточная температура воздуха в Беларуси ниже нормы на 5-10 градусов и мороз, судя по всему, не спешит отступать.

Во вторник по стране ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь днем в некоторых районах Витебской и Гомельской областей пройдет небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, по юго-востоку - минус 12-15 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 3.