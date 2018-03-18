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Морозные ночи в Беларуси будут до конца недели
Морозы в Беларуси сохранятся на этой неделе в ночное время суток, днем будет солнечно и тепло.
О потеплении в стране сообщает Белгидрометцентр.
Так, во вторник и среду синоптики прогнозируют небольшой кратковременный снег в Витебской и Гомельской областях и гололедицу на дорогах. Ночью – от 5 до 11 мороза, днем от 3 мороза до 3 тепла.
В остальные дни недели на всей территории страны в ночное время суток также сохранится морозная погода – до минус 8-11, днем будет теплее, от 1 до 5 градусов с плюсом.
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Морозы в Беларуси сохранятся на этой неделе в ночное время суток, днем будет солнечно и тепло. О потеплении в стране сообщает Белгидрометцентр.
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