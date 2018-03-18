Домрачева снова первая и может побороться за глобус. Итоги этапа Кубка мира в Осло

В Норвегии завершился очередной этап Кубка мира. В солнечном Осло белорусы взяли две медали, Мари Дорен-Абер завершила карьеру, а украинцы, чехи и американцы подтвердили, что бойкотируют заключительный этап в Тюмени. SPORT.TUT.BY рассказывает все, что надо запомнить по итогам прошедшей биатлонной недели.



Источник: Биатлон Онлайн

Этап для Беларуси

Предпоследний этап Кубка мира порадовал белорусов серебром Домрачевой в спринте, плавно перетекающим в золото преследования, и лучшим местом сезона в мужской эстафете — до этого топовая восьмерка покорялась нашим парням лишь однажды на Олимпиаде в Корее.

В четверг Дарья Домрачева уверенно и без штрафных кругов прошла норвежский спринт. Ее главная соперница в Холменколлене, как и одна из основных на пути к Большому хрустальному глобусу, Анастасия Кузьмина допустила на огневом рубеже один промах. При этом сестра Шипулина со скоростью ветра пробежала семь с половиной километров и привезла на финише Дарье почти 10 секунд.

Именно с таким гандикапом девушки отправились на гонку преследования в воскресенье. Весь пасьют белоруска и словачка ехали в группе лидеров. Дарья допустила по промаху на первом и третьем огневых рубежах, Анастасия наматывала по два круга после второй и третьей стрельбы. Но последнюю стойку обе олимпийские чемпионки отработали чисто и убежали решать судьбу золота в финишном спурте. Белорусский комментатор эмоционально кричала вслед, что зрителям предстоит увидеть одну из самых интересных разборок всего сезона.



Источник: Биатлон Онлайн

Несмотря на то, что в преследовании словацкая биатлонистка ходом смотрелась предпочтительнее, Дарья Домрачева, которой по статусу было положено не огорчать норвежских фанов и не пропускать аудиенцию у короля, атаковала в последний подъем и в итоге выгрызла девять секунд преимущества.

Позже Домрачева признавалась, что в Холменколлене выдалась чудесная неделька: по периметру трассы размещалась голосистые болельщики с белорусскими флагами, которые с большой вероятностью прилетели в одну из самых дорогих столиц мира лоукостами. С трибун же 4-кратную чемпионку Олимпиады горячо поддерживали жители Скандинавии. «Приятно чувствовать поддержку местных трибун. Интересно, как они выкрикивают мое имя с норвежским акцентом. Это здорово и круто», — сказала Домрачева.

Остальные белоруски в Осло смотрелись чуть менее впечатляюще. Надежда Скардино стала 24-й в спринте, однажды промахнувшись на лежке.



Источник: Биатлон Онлайн

Ее тезка Писарева в той гонке стала 87-й, отправив в молоко четыре пули из десяти. В преследовании Скардино отыграла ровно половину позиций и с одним штрафным кругом финишировала 12-й.

Состав на женскую эстафету, которую белорусские болельщики по понятным причинам теперь ждут с особым трепетом, выглядел не по-пхенчхански. Забойщицей традиционно была Скардино, следом бежала Алимбекова, на третьем этапе сражалась Писарева, а завершала гонку Домрачева. Главный провал случился на третьем этапе, где Надежда Писарева отмотала два штрафных круга. Домрачева со всех ног неслась, чтобы отстоять олимпийскую честь команды, показала второй ход на лыжне, как из пулемета, выдала 10 из 10 на стрельбище и подтянула квартет в топ-10.



Источник: Биатлон Онлайн

Лучшим спринтером из белорусских мужчин оказался Сергей Бочарников — 38-е место с двумя штрафными кругами. Кстати, он не только один из лидеров сборной на дистанции, но и ответственный за стратегически важные переводы. Максим Воробей рассказал, что Уле-Эйнар Бьорндален иногда дает белорусским мужчинам подсказки и советы: «Но чаще через Сергея Бочарникова — он лучше всех знает английский».

Роман Елетнов в спринте стал 44-м, Антон Смольский — 53-м, а Максим Воробей — 75-м. В пасьюте Бочарников откатился на 42-е место, а Елетнов и Смольский финишировали в секунде друг от друга — на 52-м и 53-м местах соответственно.



Максим Воробей. Источник: Биатлон Онлайн

Зато оптимистичной получилась эстафета в исполнении наших парней. Молодой Смольский отправил Сергея Бочарникова на дистанцию 17-м, но с отставанием меньше минуты. Сергей, отработав без дополнительных патронов, подтянул команду на восьмую строчку, которую гордо сумели сохранить Воробей и Елетнов. Кстати, порадовал и ход белорусов в эстафете: Смольский стал на этапе 12-м, Бочарников — седьмым, Воробей — четвертым, а Елетнов показал девятую скорость.

Родные стены

Из шести гонок этапа норвежские парни четыре раза поднимались на пьедестал. И если призовые места Йоханнеса Бё в личных гонках уже можно считать закономерностью, то спринтерскую победу Хенрика Л’Абе-Лунда точно стоит выделить как нонсенс. 31-летний норвежец уже много лет является членом нацкоманды, но далеко не всегда отбирается даже в состав эстафеты. Вот и в Пхенчхане подопечные Зигфрида Мазе обошлись в командной гонке без помощи Хенрика. Хотя, стоит признать, будь гонщик уровня Л’Абе-Лунда в ростере большей половины сборных старт-листа, он бы считался не темной лошадкой, а одним из лидеров.



Источник: Инстаграм Хенрика Л’Абе-Лунда

На родной трассе в Холменколлене Хенрик оформил первую личную кубковую победу. Он провел идеальную работу на рубеже и привез девять секунд самому Фуркаду, который в той гонке тоже ни разу не заезжал на штрафные круги. Впрочем, в спринте у Мартена и без промахов хватало забот — то злосчастное падение, то сломанная палка. И только третье место вслед на младшим Бё на подиуме.

В воскресной эстафете норвежская четверка в составе Биркеланда, Л’Абе-Лунда и двух братьев Бё мечтала о восклицательном знаке и красивом подарке родным трибунам. Викинги так разогнались, что привезли преследователям в лице австрийцев, россиян и шведов в районе минуты.



Источник: инстаграм Тарьея Бё

Йоханнес Бё решил обойтись без флага, россыпь которых и так виднелась на стадионе, зато задолго до финиша начал с упоением посылать приветы и улыбки фанам у трассы.

Уходить по-французски

В Холменколлене с биатлоном попрощалась 31-летняя француженка Мари Дорен-Абер. В январе 2015-го супермама из Франции молниеносно вернулась в спорт высоких достижений. И почти со старта именно такие достижения и выдала на чемпионате мира. Через пару месяцев после рождения ребенка Дорен-Абер впервые в карьере стала чемпионкой мира, а очень скоро продублировала эту викторию.

На Олимпиаде в Пхенчхане Мари впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой в составе смешанной эстафеты. Кстати, многие ее кубковые подиумы были добыты как раз в компании Мартена Фуркада и других французов. Последнюю гонку в карьере — норвежский пасьют — биатлонистка завершила на 20-м месте.



Источник: инстаграм Розанны Кроуфорд

На финише подруги по сборной поджидали ее с шампанским и объятиями. А днем ранее женская команда Франции выиграла эстафету. На последнем круге Анаис Бескон не позволила подобраться Лауре Дальмайер и сделала отличный подарок под занавес карьеры Мари.

Чем француженка планирует заняться после биатлона? Возможно, гостиничным бизнесом, в котором неплохо преуспевает другая великая гонщица Лив-Грете Шелбрейд (в прошлом — Пуаре). Пока же Дорен-Абер радуется, оглядываясь на то, как сложился ее путь в профессиональном спорте, и философствует: «Спорт высокого уровня очень эфемерен. Сегодня мы чемпионы, завтра — другие. Мы на вершине один день, и красота этого момента проходит очень быстро. Разве что кто-то вроде Мартена Фуркада олицетворяет эпоху. Моё время закончилось».

Украинский бойкот

Впереди — последний этап Кубка мира в Тюмени. Несмотря на допинговые скандалы, IBU принял решение не переносить гонки из России. Однако от стартов в Тюмени уже отказались чехи, американцы, некоторые шведы, в частности олимпийский чемпион Пхенчхана Себастьян Самуэльссон. Основная причина — плохая работа антидопинговых организаций в России. Не выступит в Тюмени и сборная Украины. У «желто-голубых» есть для этого еще как минимум одна официальная причина.



Фото: www.biathlonworld.com

— Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила. Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени, — заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Не все украинцы поддержали этот шаг. Так, администратор украинского сайта о биатлоне Biathlon.com.ua закрыл ресурс в знак протеста против решения, разместив следующее сообщение:

— Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслит и пытается сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат «Москаляку на гілляку». Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев жестко осудил решение украинской федерации и отметил, что «безумцы у власти все же дожали адекватное руководство украинского биатлона».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он напомнил, что спортсмены, многие из которых сейчас находятся на ходу, потеряют хорошие призовые и шанс выступить на трассах, которые украинские биатлонисты на самом деле любят.

Впрочем, на заключительный этап однозначно поедут те биатлонисты, которым есть что терять и выигрывать. До последнего не ясно, кто возьмет главных хрусталь сезона у женщин и мужчин. Шансы на Большой глобус сохраняют Кузьмина, Макарайнен и при определенном раскладе даже Дарья Домрачева. А у мужчин по-прежнему на завершена битва Бё и Фуркада.

Например, Йоханнес ведет точные подсчеты: «Если я выиграю последние три гонки, а Мартен станет третьим в них, то я отыграю в каждой по 12 очков. Но его превосходство все равно будет очков 15. Так что нужно выигрывать все гонки, а Фуркад должен быть вне подиума хотя бы в одной из них».

Главные фото этапа

Антон Шипулин рассказал подписчикам, что выполнил свой гражданский долг и проголосовал за одного из кандидатов в президенты в посольстве Российской Федерации в Осло. Комментаторы под постом разделились: помимо тех, кто выразил респект лидеру команды, были и такие, кто предупреждал: «Все, отписываюсь».



Источник: инстаграм Антона Шипулина

Немецкий тим-билдинг между гонками.



Источник: инстаграм Лауры Дальмайер

А это кадр спринтерской гонки и инвентарь лидера общего зачета, разлетающийся в разные стороны.



Источник: инстаграм Мартена Фуркада

Мартен Фуркад вспомнил, что именно в Холменколлене 10 лет назад провел свою первую гонку на Кубке мира. И поделился прекрасным видам со знаменитого холма.



Источник: инстаграм Мартена Фуркада

А эта бронза сборной России в эстафете, которую живописно сфотографировал Дмитрий Малышко.



Источник: инстаграм Дмитрия Малышко

Общий зачет Кубка мира — 2017/18. Женщины

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 727

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) — 686

3. Дарья Домрачева (Беларусь) — 641

4. Лаура Дальмайер (Германия) — 615

5. Доротея Вирер (Италия) — 600

6. Вероника Виткова (Чехия) — 545

7. Лиза Витоцци (Италия) — 509

8. Франциска Хильдебранд (Германия) — 494

9. Анаис Бескон (Франция) — 484

10. Юлия Джима (Украина) — 483

…18. Надежда Скардино (Беларусь) — 371

…19. Ирина Кривко (Беларусь) — 355

…75. Надежда Писарева (Беларусь) — 18

…76. Динара Алимбекова (Беларусь) — 14

…89. Дарья Юркевич (Беларусь) — 5

Общий зачет Кубка мира — 2017/18. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — 996

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 947

3. Антон Шипулин (Россия) — 627

4. Арнд Пайффер (Германия) — 590

5. Яков Фак (Словения) — 550

6. Лукас Хофер (Италия) — 531

7. Тарьей Бё (Норвегия) — 507

8. Симон Дестье (Франция) — 481

9. Бенедикт Долль (Германия) — 463

10. Бенжамин Вегер (Швейцария) — 442

…51. Сергей Бочарников (Беларусь) — 78

…66. Владимир Чепелин (Беларусь) — 34

…79. Роман Елетнов (Беларусь) — 15

Кубок наций. Женщины

1. Германия — 5790

2. Франция — 5485

3. Италия — 5131

4. Украина — 5097

5. Россия — 4869

6. Норвегия — 4840

7. Швеция — 4718

8. Беларусь — 4529

9. Чехия — 4482

10. Швейцария — 4189

Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 6090

2. Франция — 5677

3. Германия — 5507

4. Россия — 5222

5. Италия — 4893

6. Австрия — 4740

7. Швеция — 4571

8. Чехия — 4073

9. Украина — 4065

10. Швейцария — 4022

…17. Беларусь — 3099

9-й этап Кубка мира

22−25 марта, Тюмень, Россия

22 марта — спринт, мужчины

23 марта — спринт, женщины

24 марта — гонка преследования, мужчины

24 марта — гонка преследования, женщины

25 марта — масс-старт, мужчины

25 марта — масс-старт, женщины