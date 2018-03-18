«Посылаю», «сто раз спрашиваю „что?“», «вежливо выслушиваю». Как стоит общаться с «оконщиками», звонящими на домашний

Домашний телефон — это не только «портал» в прошлое, годный по большей части только для того, чтобы общаться с бабушками-дедушками, живущими на расстоянии, но и находка для вездесущих торгашей. Продавцы «очень нужных» услуг на дому давно отработали схему: в дневное время, когда подавляющее большинство всех разумных и работающих находится вне дома, звонкоголосые барышни звонят на домашний номер и попавшимся в их сети людям начинают предлагать услуги — приглашают на презентацию чудо-одеял, настаивают на проведении бесплатного анализа водопроводной воды или оценки состояния окон, проводки, интернета.



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Нередко такие звонки сопровождаются фразами а-ля «это государственная проверка», «мы работаем по заказу исполкома», «анализ обязателен» и «нам пора сдавать отчет, а только ваша квартира осталась необследованной». И если люди помоложе отлично знают, что последует за таким звонком и визитом (а именно — «развод» на большие деньги), то пенсионеры могут искренне поверить в то, что ЖЭС озаботился состоянием их окон. Тем более что и девушка на том конце провода говорит так убедительно, еще и здоровьем поинтересуется — почти как внучка.

На такую работу устраиваются женщины настырные — один и тот же номер набирать могут по несколько раз, внушать, настаивать, спорить и даже перезванивать и ругаться. На телефонное «явление» люди реагируют по-разному: одни сразу же посылают, другие вежливо выслушивают, третьи прикидываются недалекими и по сто раз переспрашивают одно и то же. Своей методологией общения со «звонильщиками» поделились несколько форумчан.

«Сегодня утром. Звонок. Поднимаю трубку:

— Это Чкалова, 9? (адрес, по которому раньше стоял мой нынешний городской).

— А кто это?

— Сервисная служба по окошкам.

— А у нас нет окон.

— Как нет?!

— Так нет. Мы их замуровали. Все четыре.

— А-а-а... До свидания...» — передал свой диалог пользователь под ником rockdapump.

«Звонят пару раз в месяц. Лень разводить с ними полемику. На вопрос: „Я попала / дозвонилась в Минск?“ отвечаю: „Не-е-е! Гэта вёска Зарэчча! Ни магу гаварыць, навоз разгружаем, перазванице! Пака!“» — дает свой рецепт Valerrr.

«Опять активизировались „оконщики“. Звонили на домашний телефон. Оказывается, теперь есть указ (указ!!!) с самого верха о плановом осмотре в моем доме во всех квартирах окон. Еще сказала наглая и хамоватая мадам, что предысторией стало падение из окна женщины. И самое интересное — не имеет никто права отказаться от этой проверки, ибо будут проблемы. Ну естественно, была та мадам послана... Но не тут-то было — звонила еще раз десять, настойчиво и нагло (вот же гадина какая попалась) уверяла, что проблем не избегу, т. к. не согласен в квартиру пустить, не сказала, правда, каких. Честно говоря, сильно разозлился от такой наглости, хамства, нахрапистости. Пропади они пропадом, эти „оконщики“», — сокрушается FRIEND_25.

«Позвонила энергичная девушка: „Здрасьте, объявление читали? Годовой отчет по состоянию оконных рам в вашем доме. Ваша квартира не прошла проверку, сегодня пришлем специалиста. Мы не какая-то там шарашкина контора, мы государственная организация“. Утомила она меня своей речовкой, пришлось повысить голос», — не вдается в подробности Чин-Чин.

Но есть и альтернативное мнение, которое призывает войти в положение звонильщиц и провести беседу как можно мягче.

«Ну не знаю, ребята. Думаю, неправильно посылать этих звонарей. Если мне звонят, я всегда выслушиваю до конца и говорю спасибо за звонок по одной простой причине: человек делает свою работу и он не от хорошей жизни на этой работе. Да и по голосу обычно понятно, что барышня немолода. Дайте человеку поставить плюсик и заработать денег, не трепите нервы. Поверьте, что сами будете с хорошим настроением... Да и „потроллить“ без хамства можно, тогда двойное удовольствие», — убежден breus57.

При всей лиричности последнего поста очевидно, что барышни-«звонилки» прекрасно знают, чем закончится в случае удачи их разговор. Ходок-электрик-оконщик-интернетчик придет в чужую квартиру и выполнит элементарные работы за сумасшедшие деньги. Формально все по закону и никаких нарушений нет, но моральная сторона вопроса...

А что по этому поводу думаете вы? Как нужно общаться с барышнями, звонящими в чужие квартиры и предлагающими дорогостоящие услуги под видом нейтральной проверки? Ответьте на наш вопрос, а в комментариях поделитесь своими историями.