ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Платежи ИП в Брестской области возросли в январе-феврале на 9,6%

19.03.2018 14:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Платежи индивидуальных предпринимателей в Брестской области увеличились в январе-феврале на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС региона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54123.php

Платежи ИП в Брестской области возросли в январе-феврале на 9,6%

За два первых месяца текущего года индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет региона Br12,4 млн налогов.

В общей сумме доходов по области их вклад составил 5,6%, что на 0,4 процентного пункта больше.

В целом вклад субъектов малого предпринимательства в формирование доходов бюджета в январе-феврале составил 26,3%.

Организации малого бизнеса внесли в бюджет области Br46 млн, в том числе малые организации - Br26,1 млн, микроорганизации - Br19,9 млн. При этом платежи малых предприятий к аналогичному уровню прошлого года увеличились на 8,9%, микроорганизаций - на 12,1% в сопоставимых ценах. Доля малых и микроорганизаций в общих поступлениях в бюджет по области выросла на 1,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 20,7%, в том числе доля микроорганизаций увеличилась с 8,1% до 9%.

Малый бизнес в Брестской области представляют 42,4 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 10,1 тыс. организаций и 32,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платежи индивидуальных предпринимателей в Брестской области увеличились в январе-феврале на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщили БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненской области 17 частным перевозчикам разрешили работать по более чем 50 маршрутам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика