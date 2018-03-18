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В Гродненской области 17 частным перевозчикам разрешили работать по более чем 50 маршрутам
В Гродненской области 17 частным перевозчикам выданы разрешения на работу по более чем 50 маршрутам. За разрешением на регулярные перевозки по маршрутам внутри региона, а также за пределы области, обратились свыше 30 перевозчиков. 17 из них уже получили добро на работу, сообщает БЕЛТА.
— Это более чем 50 маршрутов, связывающих областной центр с районами, а также несколько маршрутов за пределы области, в том числе в Минск и Солигорск, — рассказал директор ГП «Оператор пассажирских перевозок» Иван Шарейко.
В Гродно прорабатывается вопрос по организации рейсов в Брест, Пинск, другие районные центры Брестской области. Наиболее активно пока за выдачей разрешений обращаются частные перевозчики из районов Гродненской области, в том числе Лиды и Слонима. Некоторые из перевозчиков попросили о расширении маршрутной сети, выразив желание осуществлять не только рейсы в направлении областного центра, но и связать между собой райцентры.
Решен и еще один важный вопрос. Например, многие перевозчики, доставлявшие пассажиров в Гродно из районных центров, ранее подвозили людей до областной больницы и других медицинских учреждений. Такая возможность сохранилась и теперь. Водителю лишь необходимо включить в маршрут автовокзал, чтобы получить отметку. Также положительно решен вопрос для тех перевозчиков, которые собирали пассажиров по городу. Обычно так делалось перед самыми ранними рейсами, когда еще не ходит общественный транспорт. Собирать пассажиров не запрещают, но по пути необходимо посетить автовокзал.
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За разрешением на регулярные перевозки по маршрутам внутри региона, а также за пределы области, обратились свыше 30 перевозчиков.
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