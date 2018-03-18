В Гродненской области 17 частным перевозчикам разрешили работать по более чем 50 маршрутам

В Гродненской области 17 частным перевозчикам выданы разрешения на работу по более чем 50 маршрутам. За разрешением на регулярные перевозки по маршрутам внутри региона, а также за пределы области, обратились свыше 30 перевозчиков. 17 из них уже получили добро на работу, сообщает БЕЛТА.





— Это более чем 50 маршрутов, связывающих областной центр с районами, а также несколько маршрутов за пределы области, в том числе в Минск и Солигорск, — рассказал директор ГП «Оператор пассажирских перевозок» Иван Шарейко.

Напомним, с 23 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Новый документ изменил работу перевозчиков, которые ездили по междугородним маршрутам. Чтобы не нарушить закон, они должны из «нерегулярщиков» перейти в «регулярщики». Для этого надо заключать договоры с операторами, отправляться в рейс с вокзала и ездить по утвержденному графику и маршруту, выполнить еще ряд условий. На новых условиях перевозчики ездить не хотели , считая, что это ущемляет и дискредитирует их права.

В Гродно прорабатывается вопрос по организации рейсов в Брест, Пинск, другие районные центры Брестской области. Наиболее активно пока за выдачей разрешений обращаются частные перевозчики из районов Гродненской области, в том числе Лиды и Слонима. Некоторые из перевозчиков попросили о расширении маршрутной сети, выразив желание осуществлять не только рейсы в направлении областного центра, но и связать между собой райцентры.

Решен и еще один важный вопрос. Например, многие перевозчики, доставлявшие пассажиров в Гродно из районных центров, ранее подвозили людей до областной больницы и других медицинских учреждений. Такая возможность сохранилась и теперь. Водителю лишь необходимо включить в маршрут автовокзал, чтобы получить отметку. Также положительно решен вопрос для тех перевозчиков, которые собирали пассажиров по городу. Обычно так делалось перед самыми ранними рейсами, когда еще не ходит общественный транспорт. Собирать пассажиров не запрещают, но по пути необходимо посетить автовокзал.

Кстати, многие маршрутчики-«нерегулярщики» с 26 февраля не смогли выйти на рейсы. В итоге в некоторых городах люди и вовсе лишились возможности добраться в столицу. Известно, что 27 февраля не выезжали в рейсы «нерегулярщики» из Полоцка и Новополоцка, Слуцка, Солигорска и Копыля. Зато изменения в закон поддерживают перевозчики регулярных рейсов .

В начале марта начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина отмечал , что междугородные автомобильные перевозчики, ранее работавшие в нерегулярном сообщении, возобновляют свою деятельность, но уже в качестве регулярных перевозчиков. Изменения в законодательстве начали готовиться еще в 2014 году. Их инициаторами были многие транспортные предприятия, которые жаловались на засилье перевозчиков. Последние выполняли регулярные рейсы, не имея на это разрешения. В итоге в 2015 году законопроект вынесли на общественное обсуждение, а 23 января он вступил в силу.