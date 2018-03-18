"Беллесбумпром" значительно увеличил экспорт в Россию





Предприятия "Беллесбумпрома" в январе текущего года по сравнению с январем 2017-го увеличили экспорт в Россию на 34,6%.

Как сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром", а 2017 год предприятия концерна увеличили экспорт в Россию по сравнению с 2016-м на 24,2% - до 151 млн долларов. Продукция поставлялась в 74 российских региона. Наибольшие объемы отгружены в Москву и Московскую область (на 35 млн долларов). Среди наиболее крупных потребителей белорусской продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства также Калужская область (15,2 млн долларов), Брянская область (11,7 млн долларов), Санкт-Петербург (9,6 млн долларов), Ростовская область (8 млн долларов), Краснодарский край (7,2 млн долларов).

На российский рынок поставляется весь спектр производимой предприятиями концерна продукции. Это различные древесные плиты, фанера, мебель, пиломатериалы, окна, двери, бумага, картон, спички, разные виды тары и упаковки, продукты лесохимии и прочее. При этом основную позицию в экспорте предприятий концерна в Россию занимает мебель.

В 2017 году на российский рынок поставлено мебели на 68,4 млн долларов, а это 45,2% от общего объема экспорта предприятий "Беллесбумпрома" в эту страну. На второй позиции находятся бумага и картон (22,4 млн долларов), на третьей - древесноволокнистые плиты (20,6 млн долларов), на четвертой - древесностружечные плиты (18,8 млн долларов). По словам председателя концерна Юрия Назарова, Россия для предприятий концерна "Беллесбумпром" традиционно является основным рынком сбыта производимой продукции. В общем объеме экспортных поставок доля России занимает более 35%. "Наша задача на 2018 год - увеличение поставок мебели в ЕС. Однако основные объемы мебели мы продолжаем экспортировать на российский рынок. Мы, безусловно, не собираемся уходить оттуда, он останется для нас основным по нескольким простым причинам: у нас одинаковый менталитет, вкус, подходы к производству и приобретению мебели", - отметил он.