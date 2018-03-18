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Найдены белки-каннибалы

19.03.2018 14:40 — Разное | Tut.by  
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Считаете белок милыми и приятными зверьками? Зря. Ученые нашли доказательства детоубийства и каннибализма у этих грызунов. Научная работа об этом опубликована в журнале The Scientific Naturalist, кратко о находке сообщает National Geographic.


Фото: Jessica Haines / University of Alberta

Ученые из Альбертского университета наблюдали за красными белками на территории Юкон в Канаде. Впервые они заметили странности в 2014 году. Белка-самец забралась в гнездо самки и укусила бельчонка, который упал вниз и умер. Через неделю ученые нашли еще одного мертвого детеныша. В итоге весь помет исчез.

Используя анализ ДНК, ученые установили, что нападавший самец не был отцом погибшего выводка. На телах некоторых детенышей оставались следы того, что самцы пытались их съесть. К тому же убийства бельчат происходили чаще в «сытые» годы, когда у животных было много корма.


Фото: Jessica Haines / University of Alberta

Ученые объяснили этого тем, что в сытые годы самки могут произвести на свет два выводка за один сезон. Во время первого «круга» размножения они спариваются с разными самцами — никто не знает, чьими детьми становятся бельчата. Если же самец убивает первый выводок, дальше он может охранять самку и следить за тем, чтобы в конце года потомство появлялось только от него.

Автор исследования Джессика Хейнс говорит, что люди обычно рассматривают белок как домашних животных или вредителей. Правда же в том, что красные белки — дикие животные, которые делают то, что они должны сделать, чтобы выжить.

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Ученые нашли доказательства детоубийства и каннибализма у этих грызунов.
 
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