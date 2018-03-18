"Каждый голос важен". Бузова, Тимати, Пугачева с Галкиным и другие звезды на выборах президента РФ

18 марта за президента России голосовали не только простые россияне, но и звезды. AFISHA.TUT.BY рассказывает и показывает, кто из знаменитостей не проигнорировал одно из главных политических событий в стране-соседке.

Певица Ольга Бузова призналась, что на избирательный участок она приехала сразу с самолета. «Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала», — написала девушка. Пост сопровожден хештегами «мой президент» и «за Путина».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 18 Мар 2018 в 5:22 PDT

Тимати пришел на участок для голосования с другом — Егором Кридом. Он добавил в Instagram видео и подпись: «Пока ты спал — судьба решалась». Напомним, Тимати был доверенным лицом Путина и мог агитировать на выборах.



Фото: скриншот видео телеканала «Дождь»

Филипп Киркоров в день выборов был с концертом в Литве. Он проголосовал на избирательном участке в Вильнюсе, который организовали в здании посольства России. После голосования он спел журналистам и сотрудникам избирательного участка фрагмент одной из своих песен.



Фото: sputniknews.lt

Сергей Зверев тоже принял участие в голосовании на выборах президента. И дал совет тем, кто сомневался, идти или нет: «Идите. Не делайте звезде нервы!», — написал в соцсети артист.