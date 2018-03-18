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"Каждый голос важен". Бузова, Тимати, Пугачева с Галкиным и другие звезды на выборах президента РФ
18 марта за президента России
Певица Ольга Бузова призналась, что на избирательный участок она приехала сразу с самолета. «Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала», — написала девушка. Пост сопровожден хештегами «мой президент» и «за Путина».
Тимати пришел на участок для голосования с другом — Егором Кридом. Он добавил в Instagram видео и подпись: «Пока ты спал — судьба решалась». Напомним, Тимати
Филипп Киркоров в день выборов был с концертом в Литве. Он проголосовал на избирательном участке в Вильнюсе, который организовали в здании посольства России. После голосования он спел журналистам и сотрудникам избирательного участка фрагмент одной из своих песен.
Сергей Зверев тоже принял участие в голосовании на выборах президента. И дал совет тем, кто сомневался, идти или нет: «Идите. Не делайте звезде нервы!», — написал в соцсети артист.
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