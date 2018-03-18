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Как дорожает жизнь в Беларуси и других странах
Февральская инфляция в Беларуси
Заметнее всего в феврале в Беларуси подорожали платные услуги — на 2,5%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,6%, а на непродовольственные — на 0,2%.
В России за прошлый месяц цены
В Украине февральская инфляция
В еврозоне февральская инфляция составила 0,2%, а в ЕС — 0,1%,
В Латвии цены выросли в феврале на 0,2%, а в Литве и Польше — и вовсе зафиксировали дефляцию (-0,1% и -0,4% соответственно).
А вот по годовой инфляции Беларусь опережает все страны ЕС. Напомним, в нашей стране в феврале годовая инфляция выросла до 4,9%. «В феврале рост потребительских цен в годовом выражении был обусловлен повышением административно-регулируемых цен и тарифов, а также увеличением цен на плодоовощную продукцию, —
Для сравнения: среди стран ЕС годовая инфляция в февраля выше всего была в Румынии (3,9%), Эстонии и Литве (по 3,2%), а ниже всего — на Кипре (-0,4%), в Греции (0,4%), Дании и Италии (по 0,5%), в Польше (0,7%). В России в годовом выражении инфляция в феврале
Напомним, в январе цены в Беларуси
2 марта Александр Лукашенко
— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.
— Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально, — поручил президент правительству.
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FINANCE.TUT.BY сравнил, как дорожает жизнь белорусов и наших соседей.
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