Как дорожает жизнь в Беларуси и других странах

Февральская инфляция в Беларуси составила 0,9%, а с начала года цены на товары и услуги выросли на 1,7%. FINANCE.TUT.BY сравнил, как дорожает жизнь белорусов и наших соседей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Заметнее всего в феврале в Беларуси подорожали платные услуги — на 2,5%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,6%, а на непродовольственные — на 0,2%.

В России за прошлый месяц цены выросли на 0,2% (в январе — на 0,3%). Продовольственные товары в феврале на 0,4%, непродовольственные — на 0,1%, а услуги — на 0,1%.

В Украине февральская инфляция составила 0,9% — как и в Беларуси. С начала года цены в этой соседней стране выросли на 2,4%. Так, продовольственные товары в феврале в Украине подорожали на 0,9%, на жилье и коммунальные услуги — на 0,4%, на транспорт — на 1,5%.

В еврозоне февральская инфляция составила 0,2%, а в ЕС — 0,1%, сообщает Евростат. Заметнее всего в прошлом месяце выросли цены в Бельгии — на 1,6%, на Кипре и в Люксембурге — на 1,2%, в Эстонии — на 1%, в Ирландии — на 0,9%, в Швеции — на 0,8%, в Голландии — на 0,7%.

В Латвии цены выросли в феврале на 0,2%, а в Литве и Польше — и вовсе зафиксировали дефляцию (-0,1% и -0,4% соответственно).

А вот по годовой инфляции Беларусь опережает все страны ЕС. Напомним, в нашей стране в феврале годовая инфляция выросла до 4,9%. «В феврале рост потребительских цен в годовом выражении был обусловлен повышением административно-регулируемых цен и тарифов, а также увеличением цен на плодоовощную продукцию, — отмечают в Нацбанке. — Административно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении ускорились до 9,4% (8,5% месяцем ранее). Прирост административно регулируемых цен и тарифов за месяц составил 2,4 процента и был обусловлен повышением

стоимости услуг ЖКХ, высшего образования, а также цен на топливо».

Для сравнения: среди стран ЕС годовая инфляция в февраля выше всего была в Румынии (3,9%), Эстонии и Литве (по 3,2%), а ниже всего — на Кипре (-0,4%), в Греции (0,4%), Дании и Италии (по 0,5%), в Польше (0,7%). В России в годовом выражении инфляция в феврале составила 2,2%.

Напомним, в январе цены в Беларуси выросли на 0,8%, а в 2017 году инфляция упала до рекордного уровня — 4,6%.

2 марта Александр Лукашенко заявил , что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.

— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.

— Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально, — поручил президент правительству.