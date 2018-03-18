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Tesla не может наладить производство Model 3 из-за бракованных запчастей

19.03.2018 14:45 — Разное | Tut.by  
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Проблемы Tesla с выходом на запланированный объем производства самого доступного электрокара в линейке — Model 3 — связаны с большим количеством бракованных деталей. Об этом со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников завода производителя во Фримонте сообщает канал CNBC.


Фото: The Verge

По словам одного из инженеров Tesla, около 40 процентов поступающих запчастей не соответствуют начальной спецификации. Их проверка и необходимость восстановления как раз и являются причиной задержки в производстве Model 3.

Иногда компания вынуждена перевозить детали в центр восстановления, который находится в 80 километрах от основной производственной площадки. Сейчас производитель привлек дополнительный штат инженеров и технических специалистов, которые занимаются ремонтом непосредственно на сборочной линии.

В официальном письме Tesla сообщила, что специалисты компании не занимаются ремонтом автомобилей, а каждый из них проходит обязательную проверку качества по 500 пунктам.

В третьем квартале 2017 года Tesla выпустила 220 электрокаров Model 3 вместо запланированных полутора тысяч. Отставание от плана объяснили сложностью настройки узловых систем производства на фабриках в Калифорнии и Неваде.

В феврале текущего года компания также не смогла выйти на запланированный объем производства из-за сложностей с поставкой линии по сборке аккумуляторных батарей. Однако пообещала решить все проблемы и уже в конце марта каждую неделю выпускать 2500 экземпляров Model 3.

В ноябре 2017-го блогеры даже обнаружили парковку, заставленную новыми электрокарами Tesla Model 3, Model S и Model X. На некоторых из автомобилей были отметки о том, что машины не прошли проверку качества или повреждены.

 
 
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По словам одного из инженеров Tesla, около 40 процентов поступающих запчастей не соответствуют начальной спецификации.
 
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