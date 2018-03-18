|
Tesla не может наладить производство Model 3 из-за бракованных запчастей
Проблемы Tesla с выходом на запланированный объем производства самого доступного электрокара в линейке — Model 3 — связаны с большим количеством бракованных деталей. Об этом со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников завода производителя во Фримонте сообщает канал
По словам одного из инженеров Tesla, около 40 процентов поступающих запчастей не соответствуют начальной спецификации. Их проверка и необходимость восстановления как раз и являются причиной задержки в производстве Model 3.
Иногда компания вынуждена перевозить детали в центр восстановления, который находится в 80 километрах от основной производственной площадки. Сейчас производитель привлек дополнительный штат инженеров и технических специалистов, которые занимаются ремонтом непосредственно на сборочной линии.
В официальном письме Tesla сообщила, что специалисты компании не занимаются ремонтом автомобилей, а каждый из них проходит обязательную проверку качества по 500 пунктам.
В третьем квартале 2017 года Tesla
В феврале текущего года компания также не смогла выйти на запланированный объем производства из-за
В ноябре 2017-го блогеры даже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам одного из инженеров Tesla, около 40 процентов поступающих запчастей не соответствуют начальной спецификации.
|
Архив (Разное)