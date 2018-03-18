Учим ребенка правилам этикета



Этикетом называют общепринятые правила, нормы поведения среди людей. Современное общество существует благодаря этому. Каждый ее член тщательно соблюдает правила этикета. Разработан так же этикет для детей — свод норм хорошего тона, основ поведения, тонкости манер для детишек.

Взрослые — образец подражания





Прививать манеры ребенку нужно как можно раньше, главным образом сначала личным примером. Полученные знания обуславливают жизненный успех, образование, карьеру, способность окружающих понять, услышать его. Правильное воспитание, как гласит этикет для детей, открывает любые двери. Воспитанный малыш притягивает внимание, окружающие воспринимают вежливого ребенка более благосклонно, балуют вниманием, дарят улыбки. Обладающий нужными знаниями карапуз усвоит понятия совести, нравственности, ответственности, морали гораздо раньше.

Взрослые часто навязывают скучные нравоучения, заумные беседы, касающиеся этой темы. Способ чреват развитием комплекса неполноценности. Малыши охотнее просто копируют манеры понравившихся им взрослых, перенимая их привычки, модель поведения.

Правильнее всего проводить занятия в форме игры. Родители могут помочь разыграть небольшой спектакль, показав правильную модель поведения. Ребенок пускай выступит гостеприимным хозяином, куклы - гостями. Ваше чадо должно понять, насколько значимо уважительное отношение ко всему окружающему миру. Именно этот фактор является базой остальным правилам поведения. Можно обратиться в детский центр развития в Минске , где преподаватели в коллективной игре научат правилам этикета детей.

Детей необходимо научить правильному поведению среди людей. Невоспитанным выглядит ребенок, ковыряющийся под ногтями, кричащий, топающий ногами. Иногда карапуз ведет себя очень шумно, перебивает, постоянно болтает, недоброжелательно отвечает - заострите его внимание на неправильном поведении, постарайтесь придерживаться спокойного тона.

Телефонный разговор





Подросшие детки могут сами общаться по телефону. Научите их поддерживать краткий вежливый диалог. Приучите юного собеседника, как того требует детский этикет, начинать общение, приветствуя оппонента. Если просят пригласить членов семьи, следует избегать бесцеремонных вопросов. Когда ребенок звонит сам и слышит незнакомый голос, не следует бросать трубку, а нужно попросить к телефону нужного человека. Объясните, что совершать звонки не следует раньше 8 утра и позже 9 вечера.

Если при наборе номера ребенок ошибся, то следует извиниться. Также следует спокойно ответить звонящему вам, если он ошибся, а не дерзить и злиться.

Поведение за столом





Приняв решение пересадить малыша к общему столу, объясните ему, что существует этикет для детей, правила поведения, подайте пример личными манерами — детки любят копировать старших. Поощряйте правильное поведение, пресекайте шалости сразу. Объясните, что принимая пищу, нельзя набивать рот едой, причмокивать, чавкать, жевать, широко открывая рот.

Расскажите, почему нельзя облизывать пальцы, брать пищу руками, выплевывать ее. Детки обязаны знать: некрасиво класть локти на стол, сидеть, развалившись. Говоря об этом спокойно, вы добьетесь большего результата, нежели читая скучные нотации.

Привейте основы:

мыть руки перед приемом пищи;

начинать трапезу всем вместе;

принимать пищу молча;

пользоваться салфетками;

Отправляемся в гости



Скриншот м/ф «Винни-Пух идёт в гости»

Даже самому послушному малышу нужно напомнить о правильном поведении в гостях. Поведайте, каким плохим сюрпризом станет неожиданный визит. Приведите примеры. Нужно заранее предупредить о своем прибытии или получить приглашение. Объясните ему, что принято приносить хозяевам маленький подарок, презент. Придя в гости, начинают диалог с приветствия. Не допускается шуметь, кричать, высказывать замечания, указывать на недостатки. Не нужно брать предметы, которые разложены в доме хозяев: они могут быть хрупкими и легко разбиться, на них могут остаться следы пальчиков любопытного гостя.

После приема, этикет требует выразить благодарность принимающей стороне, пригласив с ответным визитом. Ребенок, усвоивший науку поведения, будет увереннее чувствовать себя в любой ситуации.

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