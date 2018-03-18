Прокуратура смягчила обвинение коррупционерам из ФСЗН и Нацбанка

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Прокуратура смягчила обвинение двум фигурантам дела о скандальном коррупционном деле с участием чиновников Фонда соцзащиты и Нацбанке, которые лоббировали интересы СЗАО "БелАВМ".

Как сообщает БЕЛТА, обвинение было смягчено бывшим сотрудникам Нацбанка Екатерине Павловской и Анатолию Морозу. Ранее они обвинялись по ч.2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси, то есть в совместном получении дорогостоящего телефона в качестве взятки.

В ходе судебных слушаний прокуратура приняла решение переквалифицировать действия Екатерины Павловской на ч.1 ст. 430. Теперь только она одна обвиняется в получении взятки в виде телефона. В свою очередь Анатолий Мороз обвиняется в организации получения бывшей коллегой взятки, то есть по ст.16, ч.1 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси. Кроме того, ему смягчено обвинение по ч.2 ст.424. Рассмотрение дела продолжится 27 марта. На данный момент на скамье подсудимых находится восемь человек.

В декабре 2016 года при получении взятки от Дмитрия Ронина была задержана с поличным Людмила Бачило, занимавшая на тот момент должность управляющей Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты.

Незаконное денежное вознаграждение в 20 тыс. долларов ей передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда. Тогда же были задержаны заместитель генерального директора БелАВМ Николай Романович, являвшийся соучастником в передаче взятки Людмиле Бачило, а также сотрудник СЗАО Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники.

Как сообщал КГБ, работники СЗАО "БелАВМ" и представители государственных органов, находясь в преступном сговоре, разработали "нужное" техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе. За содействие Виталий Старовойтов, при посредничестве Леонида Горбачевского, получил взятку в 4 тыс. долларов.

По данным КГБ, экс-председатель правления ЕРИП Олег Веремейчик в июле 2016 года получил от генерального директора БелАВМ 9 тыс. долларов, а в ноябре 6,4 тыс. евро за содействие в организации и проведении в интересах предприятия "договорного" тендера на поставку оборудования на сумму порядка 28 млн рублей.